Kažipot planetov: pred nami je spodbuden teden (Suzy)

Pred nami je spodbuden teden, ki ga velja izkoristiti za povezovanje, dogovarjanje, zasebna in poslovna srečanja, nakupovanje, načrtovanje, športne aktivnosti. Sonce in Merkur v zračnih dvojčkih nas bosta naredila odprte, družabne, komunikativne in navihane. Ne bomo ostajali doma, ves čas se nam bo moralo nekaj dogajati. Dnevi so odlični za obisk različnih prireditev in koncertov.

Venera in Mars v ognjenih znamenjih nas bosta hkrati motivirala, da bomo imeli dovolj volje in moči za doseganje ciljev, podjetni, samozavestni in vročekrvni bomo, kar nam lahko pride prav tudi v odnosih ter pri iskanju ljubezni.

Že v petek se nam lahko razjasni zadeva, s katero smo se ukvarjali. Vikend velja izkoristiti za izlete in družabnost. V sredo se nam lahko nasmehne sreča v ljubezni in financah, v petek bomo aktivni in uspešni.

Petek, 30. 5. Marsikaj nam bo postalo jasno, tako bomo lažje napredovali. Čez dan bo Luna še v čustvenem raku, zvečer vstopi v leva. Dopoldne nas lahko čaka razočaranje, zato znižajte pričakovanja ter počakajte z nakupi.

Sobota, 31. 5. Luna v samozavestnem, energičnem levu nam bo dajala energijo za nove podvige. Glejte, da v družbi pokažete svoje talente, saj si boste želeli biti občudovani in cenjeni. Večer bo prijeten, odličen za druženje.

Nedelja, 1. 6. Še en spodbuden dan, ko lahko zasijemo in se odlično počutimo. Okoli poldneva bomo imeli največ volje in moči za šport in fizično delo, zvečer je čas za ljubezensko srečanje in druženje s prijatelji.

Ponedeljek, 2. 6. Luna vstopi v pridno in prizadevno devico, tako bomo potrpežljivo in natančno opravljali svoje obveznosti. Ker ne dela posebnih aspektov, je čas za rutinska opravila ter urejanje birokracije.

Torek, 3. 6. Luna bo še vedno v devici, skrbni bomo in vestno opravljali svoje naloge. Dan je primeren za pospravljanje in urejanje doma, pisarne ter delo na vrtu. Popoldne lahko pride do šuma v komunikaciji.

Sreda, 4. 6. Odličen dan, poln vsega dobrega. Spremljala nas bo sreča, tako v ljubezni kot pri nakupih, financah, komunikaciji, na potovanju, pri lepotnih tretmajih … Ne pretiravajte z vsem dobrim, naj vas ne odnese.