Kažipot planetov: pred nami je razmeroma umirjen teden

Pred nami je razmeroma umirjen teden, ko je čas za zaključevanje projektov, odprtih zadev, urejanje vsega nujnega, kar bi bilo dobro končati tako pred polno luno kot obdobjem retrogradnega Merkurja – oboje nastopi na isti dan, v soboto, 10. 9.

Petek, 2. september Ne pričakujte preveč in ostanite čim bolj realni, počakajte z nakupi, saj boste zapravili preveč. Zjutraj se lahko pojavijo nemir, tesnoba in strahovi, ki bodo hitro izzveneli. Popoldne bomo intenzivni in ustvarjalni.

V petek poskušajmo biti čim bolj prizemljeni in realni, saj nas lahko prevelike želje in previsoki upi vodijo v razočaranje in pretirano zapravljanje. Prav tako se lahko zagovorimo, rečemo kakšno besedo preveč in si s tem škodimo. Čez vikend bo Luna v optimističnem in pustolovskem strelcu, kar bi bilo dobro izkoristiti za zadnje izlete pred septembrskimi obveznostmi.

Sobota, 3. september Luna v strelcu nas bo spodbujala k odkrivanju sveta, pustolovščinam, težko bomo ostali doma in pri miru. Potešite svojo raziskovalno žilico, kljub temu pa okoli 14. ure pazite na cesti in se izogibajte nevarnosti

V ponedeljek Venera vstopi v devico, tako v odnosih ne bomo več tako ponosni, pogumni, ognjeni in dominantni kot prej. Raje se bomo držali v ozadju in sramežljivo čakali, da simpatija naredi prvi korak.

Nedelja, 4. september Še en prijeten in optimističen dan, ki nas kliče k druženju, potovanjem, uživanju. Pri slednjem sicer popoldne pazite, da ne boste pretiravali s hrano in pijačo. Ostanite čim bolj realni, ne širite laži in govoric.

Naši nakupi bodo bolj premišljeni, manj bomo zapravljali in raje varčevali. S prihajajočim Merkurjevim obratom v tehtnici pa se bomo kmalu začeli ozirati nazaj in razčiščevati pretekle ljubezenske zgodbe.

Ponedeljek, 5. september Prestop Venere v devico bomo finančno čutili kot skromnost in potrebo po varčnosti, v odnosih pa kot zmanjšano korajžo in nenehno premlevanje znakov, ki nam jih daje simpatija. Popoldne ni čas za pogovore

Torek, 6. september Odličen dan za delo in urejanje zadev, saj bo Luna v kozorogu in bomo organizirani in ambiciozni. Opravite še zadnje podvige pred retrogradnim Merkurjem, podpisujte pogodbe, nakupite tehniko …

Sreda, 7. september Še en odličen dan, ko lahko zaključite odprte projekte ter se s srečno roko za nakupe pripravite na čas, ko se boste izogibali uvajanju novosti. Popoldne bo prijetno, odlično za vlaganja in druženje.