Kažipot planetov: Praznujte valentinovo dan prej ali pozneje (Suzy)

Nemiren teden z nepričakovanimi preobrati nas čaka. Prisiljeni bomo v spremembe, veliko bo živčnosti, predvsem okoli mlaja v vodnarju, v petek, pazite na cesti, pri športu in rokovanju z nevarnimi ali vnetljivimi snovmi. Ker boste nenehno v naglici in lahko sprejemate odločitve impulzivno, velja z njimi počakati na prihodnji teden.

V soboto ne zapravljajte, saj ne boste imeli prave mere, ne pretiravajte z dobrotami in razvadami. V sredo vstopi Mars v vodnarja. Manj storilnostno bomo naravnani in bolj razmišljujoči, a lahko najdemo inovativne rešitve za svoje težave.

Čeprav je valentinovo v sredo, pojdite raje na zmenek v torek, ko bo prevladovala pravljična romantična energija. V sredo se namreč povežeta Mars in Pluton, kar je kombinacija za nasilje in kriminal. Če ju v svoji karti nimate negativno aspektiranih, boste samo močno jezni in izvedeli z omenjenim povezane novice. Če ju imate, se izogibajte čudnih ljudi, nevarnih krajev, ne pojdite na zmenek z neznancem, pazite nase.

Petek, 9. 2. Mlaj prinaša stresno, nemirno energijo. Hitite počasi, izogibajte se živčnim potezam, predvsem v prometu in pri telovadbi. Ne sprejemajte nepremišljenih odločitev in ne rušite mostov za sabo. Umirite se.

Sobota, 10. 2. Dopoldne bomo težko pri miru in iskali nova doživetja, popoldne pa vstopi Luna v ribi in obrnili se bomo navznoter, sanjarili in počivali. Ne pretiravajte s hrano, pijačo in drugimi omamnimi snovmi.

Nedelja, 11. 2. Nikamor se nam ne bo ljubilo, čustveno bomo bolj občutljivi. Najbolje bo, da si vzamemo čas za sprostitev, se ukvarjamo z duhovnostjo in kreativnimi projekti. Največ energije bomo imeli zvečer.

Ponedeljek, 12. 2. Jutro bo zaspano in počasno, pasivni bomo, več bo možnosti napak. Popoldne vstopi Luna v ovna in prinaša zanos za nove projekte. Energični bomo in se odločno zagnali v delo. Čas je za šport in fizično delo.

Torek, 13. 2. Vodnarjeva energija bo prinesla nove ideje in napredno razmišljanje. Venera in Neptun nas bosta obarvala s hrepenenji, navdihom in romantično energijo. Pojdite na zmenek, preživite čas s partnerjem.

Sreda, 13. 2. Energije ne bodo prijetne, spodbujeno bo nasilje, nezdrave strasti, zato dobro pazite nase, ne zadržujte se na nevarnih krajih, izogibajte se čudnim situacijam. Praznujte valentinovo dan prej ali pozneje.