Kažipot planetov: polna luna v tehtnici za odnose ne bo najboljša (Suzy)

To je zadnji teden v mesecu, ko bomo še v prostem teku in čakali, da se še Venera obrne nazaj v direktno smer, da Merkur prestopi iz pasivnih rib v energičnega ovna ter se dovrši polna luna, pred katero ni dobro začenjati ničesar novega, ampak končati odprte zadeve.

Petek, 11. 4. Luna bo v tehtnici, iskali bomo partnerjevo bližino, potrebovali harmonično in umirjeno dogajanje, zato si ne napolnite urnika z družabnostjo in obveznostmi. Zvečer ostanita doma in se pocrkljajta.

Sobota, 12. 4. Polna luna se dovrši v poznih nočnih urah, tako bo napetost vztrajala ves dan. Če morate vseeno opraviti kaj nujnega, naj bo to okoli 15. ure, ko vas bo spremljala sreča. Ostanite mirni in meditirajte.

Nedelja, 13. 4. Čeprav si bomo želeli miru in sožitja, nas lahko okoli poldneva popade jeza. Ne prepirajte se s part­nerjem in ne počnite ničesar na silo. Ne zapletajte se v nevarne situacije, previdno pri športu.

Čeprav lahko prinaša tudi uspeh, upanje in finančni napredek, polna luna v tehtnici za odnose ne bo najboljša. Hrepeneli bomo po bližini in dvojini, a na silo ne bomo dosegli ničesar razen prepirov s partnerjem. Ne delujte z jezo, ne prehitevajte dogodkov in ne rinite z glavo skozi zid.

Ponedeljek, 14. 4. Venerin obrat bo postopoma stabiliziral partnerstva, ki so zadnje tedne pre­stala več turbulenc. Še malo počakajte z lepotnimi tretmaji in finančnim vlaganjem, da Venera normalno steče.

Torek, 15. 4. Zgodnje popoldne je primerno za erotični zmenek, okoli 19. ure pa bo več nemira in živčnosti, zato pazite v prometu, odnosih in pri nevarnih opravilih. Okoli 21. ure bomo resni in lahko še kaj naredimo za službo.

Sreda, 16. 4. Merkur vstopi v ovna in vedno bolj drzno bomo razmišljali ter si upali povedati, kar si mislimo. Vseeno počakajte, da jutri prečka Neptun, preden začnete karkoli novega. Čas je za pohajkovanje in izlet.

Četrtek, 17. 4. Stvari ne bomo videli jasno. Ali jih bomo idealizirali ali nas lahko kdo zavaja, nikakor pa ne bomo mogli sprejeti pravilnih odločitev. Počakajte in ne zapadajte v svetobolje. Čas je za obisk savne in domačo kopel.

Venera se obrača v direktno gibanje v ponedeljek, vendar vseeno še malo počakajte s finančnimi odločitvami in projekti – vsaj do drugega tedna. Merkur bo od srede v ovnu, tako bomo pogumnejši in neposredni, a ker se v četrtek poveže z Neptunom, ne bomo videli prave slike, več bo zmede, naivnosti, manipulacij, zavajanja in laži. Ne smilite se sami sebi in ne zidajte gradov v oblakih, ostanite čim bolj realni in vse dvakrat preverite!