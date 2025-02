Kažipot planetov: Polna luna v sredo prinaša nepričakovane spremembe (Suzy)

Prvi del tedna bo prijeten in harmoničen, izkoristimo ga lahko tako v odnosih kot poslovno. V petek se Venera ugodno poveže z Merkurjem in Plutonom, tako je dan odličen za nakupe, dogovarjanje, finančno vlaganje, druženje, zmenke, ki se lahko nadaljujejo strastno v spalnici.

Tudi vikend bo prijeten – odpravite se na kak izlet z družino in prijatelji. V nedeljo se lahko razjasni nekaj, s čimer ste se dolgo obremenjevali. Močni in vztrajni bomo, kar lahko izkoristite za dolge pohode ali delo, ki zahteva potrpežljivost in trud.

Dnevi od ponedeljka do srede bodo zaradi Uranovih kvadratov stresni in nepredvidljivi, nič ne bo šlo po načrtih. Bodite čim bolj prilagodljivi, hitite počasi, saj bo več živčnosti in možnosti nezgod. Polna luna v sredo še okrepi naglico, nemir in prinaša nepričakovane spremembe. Pazite na cesti, pri športu in delu z vnetljivimi snovmi. Družbeno nas lahko vznemirijo napovedi novih davkov.

Petek, 7. 2. Družaben in prijeten dan, ki ga lahko zamegli samo črnogledost okoli 15. ure. Prepustite se ljubezni in dobri družbi ter odložite skrbi. Z Luno v dvojčku bomo to znali storiti. Pojdite na zmenek, skočite med rjuhe!

Sobota, 8. 2. Do poldneva bo Luna še v lahkotnih in družabnih dvojčkih. Odpravite se na tržnico in povabite prijatelje na kosilo. Preostanek dneva bo družinsko obarvan. Znižajte pričakovanja, da ne boste razočarani.

Nedelja, 9. 2. Prijeten dan, predvsem za družinska opravila. Če se ne boste odpravili na izlet, lahko sestavite omaro, prebelite sobe … Lotite se opravil, ki zahtevajo vztrajnost, postopnost, vzdržljivost, gradnjo, trud ...

Ponedeljek, 10. 2. Pripravite se na nekaj stresnih dni. Nič ne bo šlo, kot ste si zamislili, dogovori se bodo spreminjali, stresno bo. Ne pustite, da vam stvari pridejo do živega. Previdno na cesti! Popoldne se bo energija umirila.

Torek, 11. 2. Še en nepredvidljiv, hiter, stresen, nervozen dan. Bodite prilagodljivi in sprejmite, da se situacija nenehno spreminja. Pazljivo v prometu in pri športu. Nujna opravila nam bodo šla še najbolje od rok okoli 15. ure.

Vrhunec stresnih dni s polno luno v levu, ki se dovrši zgodaj popoldne. Pazite nase, ohranjajte notranji mir tudi v viharju okoli sebe. Ne lotevajte se ničesar novega, počakajte, da se zadeve umirijo in razjasnijo.