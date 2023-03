Kažipot planetov: Polna luna nas kliče k zaključevanju projektov

Energije bomo imeli ta teden dovolj, se pa znamo brezglavo zaletavati in uveljavljati svojo voljo – ne samo da so Sonce, Merkur in Jupiter v ognjenem ovnu, tudi polna luna se v četrtek dovrši v tem nasprotnem znamenju.

Poleg zaključevanja odprtih zadev bo izziv, ki ga prinaša, sklepanje kompromisov in združevanje nasprotij, ne da bi šli pri tem na nož. Če se bomo preostro zagnali v karkoli, bomo razočarani in poraženi, zato se dogovarjajmo, da bomo uspešni in nam bo vse gladko teklo.

Merkur v ponedeljek vstopi v bika in povečuje trmo in zagovarjanje svojega prav. Bolj rigidno bomo razmišljali, tako se ta dan lahko zapletemo v nepotrebne spore, v katerih bomo težko zmagali. Bolje je, da v sredo uporabimo svoje diplomatske sposobnosti, kajti odločitve in sklepi, ki jih bomo sprejeli tedaj, bodo trdni in dolgotrajni.

Petek, x. x. Petek, 31. 3. Samozavestno in odločno se bomo lotili dela. Dan naj bo namenjen bolj rutinskim opravilom, saj Luna do večera ne dela pomembnih aspektov. Pozno zvečer se poveže s Soncem. Udeležite se zabave in zablestite!

Sobota, 1. 4. Dopoldne bo stresno in živčno. Načrti se lahko spreminjajo, s partnerjem se bomo prepirali, večja je možnost nezgod. Nato se bo okoli 15. ure vse pomirilo, stvari bodo gladko stekle. Pomirjeni in zadovoljni bomo.

Nedelja, 2. 4. Zjutraj je čas dogovore, dopoldne pa za vse, pri čemer moramo biti prepričljivi. Malce pred 13. uro Luna vstopi v devico. Skromnejši bomo, previdnejši, lotili se bomo dela. Zvečer bo več skrbi in slabih novic.

Ponedeljek, 3. 4. Merkur v biku bo okrepil naša trdovratna prepričanja, ker se s kvadratom poveže s Plutonom, pa danes ni čas za samovoljnost, saj bomo iz vsakega soočenja z močnejšim nasprotnikom odšli kot zmanipulirani poraženec.

Torek, 4. 4. Jutro bo prijetno, splača se vam malce pozneje vstati in se pocrkljati s partnerjem pod odejo. V službi ne bomo najbolj produktivni, kljub obilici dela prej počasni, sanjavi, pasivni, zmedeni, neodločni in delali napake.

Sreda, 5. 4. Zjutraj še počakajte, saj boste preveč vzkipljivi, po 10. uri pa je odličen čas za sestanke, sodelovanje, srečanja, dogovore. Znali boste prisluhniti drugim, sprejeti kompromis, diplomatsko braniti svoje interese.