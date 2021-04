Kažipot planetov: Petek bo stresen in marsikaj gre lahko narobe.

Petek, 30. 4.



Stresen, živčen, nemiren dan, ko ne bo šlo nič po načrtih. Izredno pazljivi bodite v prometu in pri ravnanju z vnetljivimi snovmi, tudi pri kresovanju. Lahko pa kupite srečko in ste deležni finančnega presenečenja.

Sobota, 1. 5.



Mirnejši dan, ko bomo resni in odgovorni in opravljali službene zaostanke, namesto da bi se sprostili. Okoli poldneva lahko dobimo odlično idejo, kako rešiti nekaj, kar nas tare. Vzemite si tudi čas za družino.

Nedelja, 2. 5.



Marsikaj lahko uredite in se dogovorite, pri resnih opravilih pa vas bodo spremljala nežna ljubezenska čustva in zasanjana hrepenenja. Bodite čim bolj ustvarjalni, če ste v paru, pa izpovejte ljubezen partnerju.

Težaven dan, ko lahko izvemo slabe novice ali nas nekaj obremenjuje in skrbi. Lahko se ohladi vreme, prav tako kot odnosi. Po 17. uri bo najbolj stresno. Pazite na cesti in se izogibajte nevarnosti in prepirom.

Torek, 4. 5.



Zavela bo lahkotnejša energija, Merkur vstopi v dvojčka. Bolj razigrani bomo in manj resno gledali na življenje. Popoldne nas lahko zapeče manjše ljubezensko razočaranje, a ga bomo znali vreči čez ramo.

Sreda, 5. 5.



Upočasnili bomo tempo, saj bo Luna v sanjavih in ležernih ribah. Zjutraj se izogibajte dogovorom, saj vas ne bodo dobro razumeli in lahko naredite kakšno napako. Počivajte, ustvarjajte, bodite kreativni!

Četrtek, 6. 5.



Ljubezen in strast bosta obarvala dan in skupaj z romantično vznesenostjo, ki jo prinaša Luna v ribah, bo to odličen dan za ljubezen. Predajte se partnerju, ga zapeljite, romantično osvajajte in razvnemite.

