Kažipot planetov: Ovire, zamude, bremena, nemir, nepričakovani dogodki ...

Petek, 2. julij





Imeli boste veliko energije. Ne ostajajte doma, ampak se ukvarjajte s športom ali pojdite v naravo. Tudi okoli hiše lahko kaj napornejšega postorite. Zvečer bo odličen čas za družabna srečanja in tekmovanja.

Sobota, 3. julij



Ves dan bodite posebno previdni na cesti, saj lahko zaradi neprevidnosti, živčnosti in stresa hitreje pride do nezgod. Sicer pa ostanite čim bolj mirni, naj vam spreminjanje načrtov ne pride do živega.

Nedelja, 4. julij



Čeprav bo dan z Luno v biku na prvi pogled stabilnejši in namenjen užitkom, lahko že zjutraj ne bo šlo vse po vaši volji, okoli 15. ure pa naletite na večje težave in ovire. Zvečer spet velja biti previden na cesti.

Ponedeljek, 5. julij



Veliko spodbudnejši dan, ko se boste želeli razbremeniti napornih energij vikenda in zadihati. Najbolje bo, da se dobite s starimi prijatelji, na delovnem mestu pa ste odpri za nove ideje in poti.

Torek, 6. julij



Težaven, zmeden, naporen dan. Ne boste videli svojih napak, naivni in preveč zaupljivi boste, hkrati pa se vam bo zdelo, da vam partner ne stoji ob strani, ampak se odmika. Zdržite, vplivi so kratkotrajni.

Sreda, 7. julij



Veliko se vam bo dogajalo, saj se Luna v živahnih dvojčkih poveže z aktivnim Marsom. Marsikaj lahko danes skomunicirate, se kaj smiselnega dogovorite, sestankujete in se srečate s prijatelji in znanci.

Četrtek, 8. julij



Še en stresen dan, ko bodo najbolj trpeli odnosi. Če ste v trdni zvezi, se lahko samo sprete s partnerjem, če pa že ves čas škriplje, lahko tudi enemu odnese pokrovko in pride do razhoda.

Čeprav si vsi močno želimo lahkotnih in sproščenih poletnih energij, nam bo teden postregel še z nekaj ovirami in izzivi. Venera in Mars, ki se v levu približujeta drug drugemu ter obljubljata ljubezen in strast, se namreč pred medsebojnim srečanjem težavno povežeta s Saturnom in Uranom, kar prinaša ovire, zamude, bremena, nemir, nepričakovane dogodke, preobrate, stres tako na poslovnem področju kot v zasebnih odnosih.Tako velja opozorilo, da v soboto pazite na cesti in se izogibajte nevarnim situacijam, v torek ne jemljite osebno ohladitve v partnerskem odnosu (hkrati pa pazite, da vam nekdo ne laže ali sami ne vidite stvari najbolj realno, saj je tudi Merkur v kvadratu z Neptunom). V četrtek lahko nenadejani dogodki zamajejo vaš partnerski odnos. Mogoči so prepiri, razmerja na majavih temeljih pa lahko tudi počijo.Edini spodbudni vpliv, Sonce v sekstilu z Uranom, lahko pričakujete v ponedeljek, ko se odprite novim idejam, se osvobodite pritiskov, se srečajte s prijatelji in se z njimi zapletite v kakšno intelektualno razpravo.