Kažipot planetov: Osvobodite se vsega, kar vam ne služi več (Suzy)

V petek se Merkur končno obrača nazaj v direktno gibanje, a velja opozorilo, da s pomembnimi novimi projekti, podpisi pogodb, dogovori in odločitvami še malce počakajte, da se premakne z mesta in pridobi hitrost. Isti dan bo mlaj, kar prav tako odpira vrata novim začetkom. Ker je v devici, kaže, da bomo morali zavihati rokave in se potruditi za uspeh, predvsem na finančnem področju, a se nam bo prizadevnost obrestovala. Čas je za spremembe in iskanje novih rešitev in poti.

Čez vikend je glavno, da ne pretiravamo – ne z užitki, dobrotami, razvajanjem, čustvi, pričakovanji, ne z dragimi nakupi. Če bomo leteli previsoko, bomo razočarano padli na tla. Ne podpihujte drame in cirkusa. V torek ne pričakujte jasnosti, vladala bo zmeda in marsikaj lahko narobe razumete. Ne ženite se v doseganje rezultatov, raje počivajte in bodite kreativni. V četrtek bomo imeli največ energije in se z jekleno odločnostjo zagnali k svojim ciljem.