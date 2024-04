Kažipot planetov: Od nedelje do srede bo lahko za marsikoga sicer malce bolj napet čas (Suzy)

Zanimiv teden nas čaka, ki bo prinesel epilog dogajanju zadnjih tednov. Najprej v petek Sonce vstopi v bika, tako bo naslednje tedne življenje spet bolj stabilno, manj bo sprememb, vztrajali bomo pri svojih odločitvah in si radi privoščili kaj lepega in dobrega. V petek se nam nasmiha sreča v ljubezni, naredili bomo lahko korak naprej na vseh področjih.

Spodbuden dan, spet bomo začutili tla pod nogami, lahko naredili korak naprej ali vsaj dobili idejo za rešitev težav. Z veliko volje in vztrajnosti bomo premikali gore. Le zvečer pojdite prej spat, da se izognete tesnobi.

Spodbuden dan, ki ga izkoristite za druženje, ne le za pospravljanje in delo. Čakajo vas presenečenja, samo okoli 13. ure ne razsipajte energije in krotite jezo, tako na cesti kot v prometu. Odprite se priložnostim.

Kljub optimizmu se nam bo zdelo, da moramo narediti korak nazaj in razčistiti neprijetna čustva, težaven odnos ali spustiti nekaj, kar nam že dolgo ne služi več. Zaupajte življenju, da boste potem zadihali.

V soboto nas bo razveselila konjunkcija Jupitra in Urana v biku, ki v družbenem smislu prinaša tehnološke in znanstvene inovacije, izume, finančne priložnosti. Če se ugodno povezuje z vašo karto, si lahko obetate nepričakovan razplet zadeve, ki se dolgo ni premaknila.

Ponedeljek, 22. 4.

Luna v tehtnici bo želela harmonijo in mir, a ker bo okoli 14. ure v kvadratu z Merkurjem, nam bodo ovire, zamude in nesporazumi mešali štrene. Ohranite mirno kri in ne pričakujte preveč od partnerja, ker bo v svojih procesih.