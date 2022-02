Kažipot planetov: Obrnili se bomo navznoter in bolj poslušali srce kot razum

S tem tednom lahko pričakujemo več upanja, sočutja, medsebojnega razumevanja, poudarjena ribja energija pa bo odlična tudi za ustvarjanje in duhovno delo. V petek namreč Sonce vstopi v ribi. Bolj čustveni bomo, intuitivni, a tudi sanjavi, pasivni, zmedeni in občutljivi. Obrnili se bomo navznoter in bolj poslušali srce kot razum. Paziti se moramo prevelike zaupljivosti in poslovno ostati z nogami na tleh.

Petek, 18. 2. Čustveni in občutljivi bomo, manj realni. Po prijetnem in harmoničnem jutru bo okoli 14. ure, ko bo Luna v opoziciji z Neptunom, večja verjetnost napak, zato vse dvakrat preverite. Ne verjemite sladkim besedam!

Sobota, 19. 2. Iskali boste harmonijo, vezani boste uživali v partnerjevi bližini, saj bo Luna v tehtnici. Skupaj se odpravita na kakšno razvajanje. Okoli 13. ure se bosta lahko vse dogovorila in uspešno sklepala kompromise.

Nedelja, 20. 2. Po mirnem dopoldnevu, ki je lahko namenjen delu in obveznostim, sledi nekaj turbulenc v odnosih v popoldanskem času. S partnerjem bosta vlekla vsak v svojo smer in imela različne želje. Predihajte napetost!

Mars in Venera se v sredo in četrtek s sekstilom povežeta z Neptunom, vladarjem rib. Z navdihnjeno akcijo bomo dosegali cilje in si zastavljali vizije, kaj si želimo v prihodnosti, v ljubezni pa se nam uresniči skrita želja oziroma hrepenenje. Umetniki naj se odprejo navdihu. Čeprav bo četrtek z Merkurjevim kvadratom na Uran tudi stresen, saj se nam bodo nenehno spreminjali načrti in bomo morali biti prilagodljivi, se velja ta dan pocrkljati s kakšno masažo ali drugo obliko razvajanja. Najbolje seveda v dvoje!

Ponedeljek, 21. 2. Po 10. uri Luna vstopi v škorpijona in prinaša čustveno bolj razburkan dan in več strasti. Okoli 15. ure boste gladko dosegali cilje, pozno zvečer pa se bo večal občutek, da vas nihče ne razume. Zdržite, minilo bo.

Torek, 22. 2. Optimistično jutro se bo prevesilo v turoben dan, poln skrbi in strahov, ki vas bodo najbolj stiskali okoli 18. ure. Ne pustite črnogledosti, da vam pride do živega, saj se bo pozno zvečer vse srečno končalo.

Sreda, 23. 2. Razmislite, kaj si želite in kako lahko to dosežete. Pri tem sledite tudi intuiciji, ne le razumu. Odločno se boste lotili dela in premagali manjše ovire, s katerimi se boste morali morda soočati pozno zvečer.