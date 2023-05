Kažipot planetov: Ni še čas za premike, bolj za premislek in načrtovanje

Petkov lunin mrk v škorpijonu bo spodbudil razčiščevanje v odnosih, na plan lahko pridejo nepričakovane finančne skrivnosti. Veliko bomo razmišljali tudi o svojih preteklih finančnih odločitvah in napakah, saj je tudi Merkur še vedno retrograden v biku. Ni še čas za premike in odločitve, bolj za premislek in načrtovanje.

Čeprav bodo prazniki za nami, bo Venera, ki v nedeljo prestopi v raka, spodbujala željo po tem, da se obdamo z družinskimi člani in preživljamo več časa z njimi, v ljubezni pa bomo bolj čustveni, romantični, previdni in občutljivi. Kljub mrku je petek dan, ko se nam lahko izpolni kakšna srčna želja.

V torek nam lahko ne gre vse po načrtih. Poskusimo biti čim bolj prilagodljivi in hkrati spustiti, kar nam ne služi več. Pazite na cesti in se izogibajte stresnim situacijam.

Na splošno pa še malce počakajte z novostmi, nakupi in začenjanjem novih projektov. Mrki so za nami, se Merkur obrne v direktno gibanje šele prihodnji teden.

Lunin mrk se dovrši šele zvečer, tako smo lahko čez dan še utrujeni, nemirni in napeti. Vse se bo vrtelo okoli denarja in odnosov. Razmišljajte o morebitnih rešitvah, a počakajte z njihovim uresničevanjem.

Sobota, 6. 5. Čustveno intenziven dan, ki ga bomo želeli na polno doživeti. Že zjutraj bomo imeli veliko energije za šport, nato se okoli 16. ure energija umiri, strasti bomo spremenili v ustvarjalnost. Zvečer je čas za skok med rjuhe v dvoje.

Nedelja, 7. 5. V tesnih odnosih bomo občutljivi, čustveni, zamerljivi. Najbolje bo, da malce dlje spimo, saj bo jutro prinašalo tesnobnost in zaskrbljenost. Povabite družino na izlet ali piknik, a ne vlecite na plan starih zamer.

Ponedeljek, 8. 5. Optimističen dan, ko bomo imeli dovolj energije in volje za doseganje ciljev vse do večera, ko nas bo popadla lenoba. Ne pretiravajte z alkoholom in drugimi razvadami ter ne delajte iz muhe slona.

Torek, 9. 5. Luna bo sicer v prizemljenem in organiziranem kozorogu, a ker bosta Sonce in Uran v konjunkciji, dan ne bo prav miren. Pazite, da vam ne popustijo živci, ne reagirajte impulzivno. Umirite se in se ne odločajte.

Sreda, 10. 5. Kljub retrogradnemu Merkurju lahko danes uredite nujne stvari, saj vas bo podpirala Luna v kozorogu. Proti večeru krotite jezo in bodite previdni pri športu, na cesti in pri nevarnih opravilih. Hitite počasi!