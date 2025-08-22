ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: nepričakovane spremembe in preobrati (Suzy)

Sončev vstop v devico in sobotni mlaj v istem znamenju nas bo opomnil, da se počitnice bližajo koncu in se bomo kmalu vrnili v redno rutino.
Fotografija: Čez vikend bo več nervoze in stresa, pazite na cesti in pri nevarnih opravilih. FOTO: Getty Images/istockphoto
Čez vikend bo več nervoze in stresa, pazite na cesti in pri nevarnih opravilih. FOTO: Getty Images/istockphoto

22.08.2025 ob 17:00
22.08.2025 ob 17:00

Lahko nas bodo klicale obveznosti, mlaj pa prinaša tudi nepričakovane spremembe in preobrate, ki nam bodo prekrižale načrte. Bodite prilagodljivi in ne jemljite ničesar za konec sveta, saj vas za tem še čaka nekaj prijetnih dni. Čez vikend bo več nervoze in stresa, pazite na cesti in pri nevarnih opravilih.

Za tem se energija umiri. V ponedeljek Venera vstopi v leva in nam prinaša več odločnosti, poguma, samozavesti v odnosih. Zasijali bomo in lažje osvajali nasprotni spol. Resne zveze se lahko poglobijo, čutili bomo, da se na partnerja lahko zanesemo. V torek je več možnosti za presenečenja in ljubezen na prvi pogled. Romantični bomo in iskali sorodno dušo. V sredo bodo v ospredju strasti, ki jih izkoristite v spalnici, a se izogibajte ljubosumju in posesivnosti.

Petek, 22. 8.

Zresnili se bomo in obveznosti, ki smo jih odrinili na stan, nam ne bodo dale miru. Dobili bomo občutek, da se poletje počasi poslavlja. Dan izkoristite za rutinska opravila, ki vam visijo nad glavo.

Sobota, 23. 8.

Mlaj v devici bo naporen, saj lahko prinese vremenske preobrate in nepričakovane spremembe, stres. Ostanite mirni, predvsem pri športu, na cesti, pri rokovanju z nevarnimi snovmi in adrenalinskih podvigih.

 

Nedelja, 24. 8.

Še en dan, ko bo nervoze več in velja večja previdnost, saj je Sonce v kvadratu z Uranom. Ohranite mirno kri in ne pustite, da vas kaj spravi iz tira. Okoli 14. ure bo zatišje, ko si privoščite razvajanje in sprostitev.

Ponedeljek, 25. 8.

Venera v levu prinaša več kreativnosti ter vročekrvnosti v odnosih. Pomembno vam bo, da vas partner podpira, romantiko boste danes malce odrinili na stran. Čas je za premišljene finančne in poslovne poteze.

Torek, 26. 8.

Luna bo v tehtnici, usmerjeni bomo v odnose. Hkrati se Venera lepo poveže z Uranom in Neptunom, tako bo dan namenjen ljubezni. Pričakujte presenečenja in romantiko. Samski lahko spoznajo sorodno dušo.

Sreda, 27. 8.

Strasti bodo preglasile sramežljivost in romantiko. Iskali bomo erotična doživetja, če smo samski ali v paru. Predajte se partnerju, hkrati pa brzdajte negativna čustva, kot so posesivnost, ljubosumje, maščevalnost.

Četrtek, 28. 8.

Poglejte, kako lahko spremenite svoj način delovanja, da boste lažje dosegli cilje. Jutro bo naporno, raje dlje spite. Okoli 10. ure lahko pričakujete preveč, zaradi česar ste lahko razočarani. Ne zapravljajte!

