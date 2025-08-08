Kažipot planetov: Ne zastavljate si neuresničljivih nalog (Suzy)

Od petka do ponedeljka lahko pričakujete nekaj turbulenc, hitre spremembe, ki bodo dolgoročno koristne. Stvari se bodo premaknile z mrtve točke s sobotno polno luno v vodnarju, hkrati se v ponedeljek Merkur obrne nazaj v direktno gibanje.

Pomembno je, da dobro premislite o svojih ciljih in si ne zastavljate neuresničljivih nalog, da vaše vizije ne temeljijo na prevelikem navdušenju in napačni presoji, ampak na treznem premisleku.

Preostali dnevi tedna bodo usmerili našo pozornost na zasebno področje. Torek bo čudovit dan za ljubezen, nakupe kozmetike in oblačil, finančna vlaganja, lepotne tretmaje, potovanja … V petek bomo energični, aktivni in komunikativni. Najbolje bo, da se z dobro družbo kam odpravite.

Petek, 8. 8. Odločeni bomo spremeniti stvari, ki ne delujejo, a pri tem naleteli na ovire in zamude. Ohranite mirno kri in počakajte, ne rinite z glavo skozi zid. Čas okoli poldneva ni primeren za sestanke. Videli boste le svojo plat.

Sobota, 9. 8. Polna luna v vodnarju bo sicer prevetrila naše projekte in cilje ter kaj nepotrebnega odnesla, a dolgoročno naredila prostor za potrebne novosti. Odprite se spremembam in se osvobodite, ne upirajte se jim!

Nedelja, 10. 8. Čeprav bo Luna v nežnih, pasivnih, čustvenih ribah, bomo imeli dovolj energije za delo, šport, kak izlet. Le okoli 11. ure velja posebna previdnost na cesti, pri športu in nevarnih podvigih, saj je večja možnost nezgod.

Merkur se obrača nazaj v direktno gibanje, kar lahko prinese nekaj manjših ovir. Le mirno naprej! Jutro bo zelo prijetno, zato velja vstati prej in ga posvetiti ljubezni in partnerju ali si privoščiti kaj za dušo. POUDARI

Torek, 12. 8. Čudovit dan, poln priložnosti, ki ga izkoristite za nakupe, ljubezen, potovanja, lepotne tretmaje, finančne mahinacije. Nič ne de, če vas okoli 14. ure kaj zaskrbi, na koncu se bo vse izšlo v vaš prid.

Sreda, 13. 8. Luna v ovnu bo prinesla odločno, tekmovalno energijo. Od 13. do 16. ure pazite, da ne zapravite preveč, da ne pretiravate z užitki, luksuzom, hrano in pijačo in ne delate drame v odnosih. Umirite se.