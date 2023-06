Kažipot planetov: Ne zadajmo si preveč nalog, spuščajmo vse, kar nam ne služi več

V petek bomo še posebno romantično razpoloženi. Čas je za zmenek in ustvarjanje. Vikend se nadaljuje s polno luno v strelcu, tako bo šele od nedelje naprej vedno več energije in volje. Spodbujeno bo druženje, aktivnosti na prostem, potovanja in izleti, sodelovanje in povezovanje z drugimi. Zdelo se nam bo, da lažje dihamo in se je končno začelo prijetno in sproščeno poletje. Pazite se le stresa in živčnosti, saj se nič ne bo odvijalo po načrtih.

V ponedeljek Venera vstopi v ognjenega leva in veliko bolj odločno, pogumno in samozavestno bomo osvajali nasprotni spol ter kazali svoje talente. Veliko bo strasti in vznemirjenja, kar velja izkoristiti tudi v spalnici. Kljub temu počakajte kak dan s kozmetičnimi tretmaji in finančnim vlaganjem.

Petek, 2. 6. Hrepenenja, želje, strasti, sanjarjenje in romantika, vse nas bo gnalo, da preživimo čim več časa z ljubljeno osebo. Če je nimate, je čas za kreativnost in hobije. Okoli 14. ure bodite previdni v prometu in pri športu.

Čez dan bo energija upadala, zvečer smo lahko črnogledi, obupani, prestrašeni ali nas dosežejo slabe novice. Ne zadajmo si preveč nalog in obveznosti, počivajmo in spuščajmo vse, kar nam ne služi več.

Nedelja, 4. 6. Hitra, živčna nedelja, ko se bodo načrti nenehno spreminjali, četudi gre zgolj za srečanje s prijatelji. Ostanite pozitivni in mirni. Luna v strelcu bo spodbujala optimizem, tako vsaj ničesar ne bomo jemali smrtno resno.

Ponedeljek, 5. 6. Nastopili bomo z večjo samozavestjo in občutkom lastne vrednosti, naj gre za osvajanje simpatije ali službeno prezentacijo. Več bo ljubosumja, strasti, vznemirjenja. Pustite se zapeljati ali zapeljite partnerja.

Torek, 6. 6. Dan z Luno v kozorogu je najbolje izkoristiti za zbrano delo, poslovne sestanke, urejanje dokumentacije … Šele zvečer lahko pričakujete več zanimivega dogajanja. Pojdite s kom na pijačo.

Sreda, 7. 6. Dopoldne lahko opravimo največ dela, potem nas bo vleklo k prijetnejšemu druženju. Lahko nas držijo v krempljih zamere in ljubosumje, predvsem proti večeru bo več čustvene drame in pretiravanja.