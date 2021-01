Kažipot planetov: Ne začenjajte ničesar novega

Petek, 29. 1.

Luna je v samozavestnem levu, energije in moči bomo imeli dovolj, a se zvečer neugodno poveže z Merkurjem, ki stoji, preden se obrne v retrogradno gibanje, zato se že danes popoldne ni pametno dogovarjati o čem pomembnem.



Sobota, 30. 1.

Že zjutraj Luna prestopi v pridno in delavno devico, zato ne bomo posedali in počivali, ampak urejali dom in pospravljali. Lotite se generalnega čiščenja. Zvečer se vam lahko utrne kakšna dobra ideja. Pokličite prijatelje.



Nedelja, 31. 1.

Ne računajte, da boste prav učinkoviti, kljub Luni v devici. Obračajoči se Merkur bo povzročal napake in komunikacijske šume, zato boste popoldne, ko bo Luna v opoziciji z Neptunom, pasivni in brezvoljni. Počivajte!



Ponedeljek, 1. 2.

Napet dan, ko boste morali krotiti jezo, sicer se lahko zapletete v neprijetne situacije. Venera v vodnarju bo budila potrebo po svobodi, a okoli poldneva se lahko kljub temu ljubeče povežete s partnerjem. Zvečer bo čas za delo.



Torek, 2. 2.

Luna bo v tehtnici, iskali bomo harmonijo. Dopoldne se poveže s Soncem in nam daje energijo in odločnost, da se lotimo zastavljenih ciljev. Kljub temu vse dvakrat preverite, saj bo retrogradni Merkur pošteno mešal štrene.



Sreda, 3. 2.

Lahko boste morali spremeniti načrte in iti po drugi poti, zvečer pa boste razočarani v ljubezni oz. vaša hrepenenja ne bodo uslišana. Luna sredi dneva vstopi v škorpijona, tako bodo strasti in zamere še bolj razgrete. Odnehajte!



Četrtek, 4. 2.

Na vso silo boste poskušali doseči svoje cilje, a boste pri tem naleteli na ovire, pretiravanje in prepire. Dopoldne ni dober čas za nakupe, popoldne pa najdite ventil za svojo jezo. Če vam nekaj ne gre, ne rinite z glavo skozi zid.

V ponedeljek Venera vstopi v vodnarja, v katerem so že Sonce, Jupiter, Saturn in retrogradni Merkur, hkrati pa se bližamo še mlaju, ki bo drugi februarski teden v istem znamenju. Tako poudarjena energija vodnarja naznanja veter sprememb, ki bodo prišle zlepa ali zgrda. Potrebovali bomo svobodo, zavračali bomo omejitve in se borili za svoje pravice, vse več bo upora in nemira. Najbolj napet dan bo ponedeljek, ko bo Sonce v kvadratu z Marsom spodbujalo jezo in nepotrpežljivost ter bo marsikomu odneslo pokrovko. Na osebni ravni naj vas ne preseneti, če boste potrebovali več samote in prostora za dihanje ter se boste oddaljili od partnerja. Venera v vodnarju pač zahteva več individualizma.Merkur se čez vikend obrača v navidezno zadenjsko gibanje, in ker bo retrograden v vodnarju, znamenju tehnologije in tehnike, se bo tokrat predvsem ta pogosteje kvarila. Shranjujte si podatke na računalniku in se oborožite z dobrimi živci, če se bo izgubljala e-pošta. Posvetite se nedokončanim projektom iz preteklosti in ne začenjajte ničesar novega, ne podpisujte pogodb in ne sklepajte novih poslov.