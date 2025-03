Kažipot planetov: Ne začenjajte ničesar novega (Suzy)

Verjetno ste že opazili, da je z retrogradno Venero v ospredju urejanje finančnih zadev iz preteklosti – naj gre za dolgove, poplačila kreditov, opravljanje računovodskih napak, izterjevanje neplačnikov … Ni čas za začenjanje ničesar novega – počakajte z menjavo banke, jemanjem posojil, vlaganjem, naložbami, prav tako kot z nakupom oblačil, kozmetike, okrasnih predmetov in umetnin. Obisk frizerja, kozmetičarke, lepotne tretmaje in operacije prestavite na čas po 14. 4.

Ker se v retrogradno gibanje 16. 3. premakne tudi Merkur, ta teden opravite vse pomembne nakupe, podpišite pogodbe, popravite avto, kupite letalske karte, nov telefon ali računalnik. Pozneje se bo pri vsem tem zapletalo.

Čas je za obrat navznoter. Energije bomo imeli s Soncem v ribah manj, še največ v soboto, ko se odpravite vsaj na umirjen sprehod. Sreda bo naporna, več bo skrbi, obremenitev, črnogledosti. Bližamo se napornemu luninemu mrku v ribah.

Petek, 7. 3.

Prav natančni in zbrani ne boste, želeli si boste čim prej zaključiti delo in počivati. Uprite se želji, da bi raje veseljačili s prijatelji z opojno kapljico. Popoldne bomo občutljivi in čustveni. Poskrbite za ranljivi del sebe.