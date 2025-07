Kažipot planetov: Ne začenjajte ničesar novega, ne podpisujte pogodb (Suzy)

V petek se Merkur obrača v retrogradno gibanje v levu in potuje navidezno nazaj do 11. avgusta. Kot vedno takrat dvakrat vse preverite, pazite na dokumente, bodite potrpežljivi, saj se načrti lahko spreminjajo, ne začenjajte ničesar novega, ne podpisujte pogodb, ne sprejemajte pomembnih odločitev, počakajte z nakupi, predvsem tehnike.

Če boste pripravljeni iti s tokom, je lahko petek vseeno prijeten dan za ljubezenska srečanja in druženje s prijatelji. V torek vstopi Sonce v leva, v istem znamenju bo v četrtek mlaj, začenja se najbolj kreativni, sproščeni, vroči del leta, ki ga izkoristite za to, da pokažete svoje talente in veličino.

V sredo bodo stvari stekle z mrtve točke, imeli bomo veliko odličnih idej, le v odnosih se lahko zdi, da stojimo na različnih bregovih s partnerjem. Mlaj prinaša nov začetek. Zamislite si, kaj si želite ustvariti v prihodnjem Luninem ciklusu, ter se konkretno lotite dela.

Petek, 18. 7. Naj vas Merkurjev obrat ne spravlja preveč ob živce. Mirno in s trezno glavo rešujte zaplete, ki se lahko pojavijo, posebno na potovanju. Luna bo v biku – ne pozabite se razvajati in pojdite na zmenek.

Sobota, 19. 7. Naj vas jutranji zapleti v prometu in komunikaciji ne odvrnejo od tega, da si čez vikend kaj privoščite. Pojdite na oddih v butični penzion, na masažo, na dražje kosilo … Največ energije boste imeli okoli 17. ure.

Nedelja, 20. 7. Harmoničen dan. Dopoldne bomo lenobni in želeli malce dlje ostati v postelji, okoli 13. ure se bomo spravili v pogon, popoldne, z Luno v dvojčkih, bomo radoživi ter iskali predvsem druženje in zabavo.

Ponedeljek, 21. 7. Luna v dvojčkih bo prinesla več živahnosti, a tudi nekaj več z retrogradnim Merkurjem povezanih zapletov. Nujne stvari se dogovorite okrog 13. ure. Večer bo prijeten in romantičen. Čas je za ljubezen.

Torek, 22. 7. Sonce v levu prinaša toplejše dni, prave za počitnice na morju. Popoldne smo lahko občutljivi, pričakujemo preveč, zaskrbljeni in razočarani. Ne zdrsnite v črno luknjo, ostanite optimistični in pogumni.

Sreda, 23. 7. Veliko se bo dogajalo. Jutro je lahko prijetno, včerajšnje skrbi bodo pozabljene. Odprite se novim idejam in rešitvam, le v odnosih ne pričakujte preveč, saj se bo zdelo, da ne govorimo istega jezika s partnerjem.