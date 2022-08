Kažipot planetov: ne smemo pustiti, da nas negativno razmišljanje pritisne ob tla

Petek, 5. 8.

Že čez dan se bo stopnjevala napetost in občutek oviranosti, proti večeru pa nas lahko zdramijo šokantni, stresni dogodki. Bodite izredno previdni na cesti, pri športu in vseh nevarnih opravilih.

Sobota, 6. 8.

Čeprav je Luna večino dneva še v škorpijonu, se bo poleglo včerajšnje vznemirjenje. Po romantičnem jutru nas čaka prijeten dan, ki bo pobožal dušo. Ne ostanite doma, odpravite se na potep ali kopanje.

Nedelja, 7. 8.

Ovire se bodo kopičile in zdelo se bo, da smo nemočni glede njih. A če se le odmaknemo in se posvetimo partnerju, gremo v naravo ali se povežemo s sabo, imamo lahko prijetnejši, mirnejši dan.

Ponedeljek, 8. 8.

Luna bo v optimističnem in odprtem strelcu. Sprva bomo storilnostno naravnani in disciplinirani, opoldne pa se nam ne bo več dalo truditi in lahko delamo napake. Odklopite se in zvečer nadoknadite delo.

Torek, 9. 8.

Močne strasti in merjenje moči nas lahko spravi v težave, zato ne pustite, da pride na plan vaša temna plat. Če ne boste vztrajali pri svojem, je dopoldne primerno za dogovarjanje, delo, premislek …

Sreda, 10. 8.

Dopoldne bomo zavihali rokave in se zagnano lotili dela. Luna v kozorogu nas bo pri tem podpirala, Mars pa dodal veter v krila. Večer izkoristite za strasti v spalnici, namesto da se prepirate in želite zmagati

Četrtek, 11. 8.

Polna luna bo naporna in čutili bomo skrbi, pritiske, stres, nemir. Ne prepustite se negativnosti, raje poiščite rešitve, vizijo, kako boste rešili situacijo. Zvečer pazite na cesti, ne prepirajte se in pazite nase.