Kažipot planetov: Ne reagirajte impulzivno, pazite v prometu, pri športu, pri delu … (Suzy)

Smo v najbolj aktivnem delu meseca in čas je za uresničevanje svojih ciljev in projektov. Toda to ne pomeni, da nam bo šlo vse gladko od rok. V torek se Merkur pridruži Soncu v znamenju raka, tako bomo bolj občutljivi in čustveni ter se želeli bolj posvetiti družini kot poslu.

Izogibajte se jezi in nestrpnosti. Energija bo razgreta in hitreje lahko pride do nesreč in nezgod. Ne reagirajte impulzivno, pazite v prometu, pri športu, pri rokovanju z nevarnimi snovmi, pri delu …

Če se da, zato službene zadeve in dogovore uredite že prej, najbolje v petek, lahko tudi soboto. V nedeljo se namreč Merkur s kvadratom poveže z Neptunom, tako bomo naivni, zmedeni, utrujeni, zlahka nas lahko kdo prevara ali pretenta – tudi zasebno. V ponedeljek bosta v kvadratu Mars in Uran, kar prinaša živčnost, impulzivnost, jezo, nepazljivost, prehitro energijo, ki lahko vodi tudi v nezgode. Previdni bodite tako v odnosih kot na cesti, pri športu, fizičnem delu in nevarnih opravilih. Ni pravi čas za adrenalinske športe!

Zbrano, natančno in potrpežljivo se lahko lotimo dela in birokratskih opravkov v sredo, ko nam bosta pomagala Sonce in Saturn. Hitreje bomo postavili meje in spravili vse na svoje mesto.

Petek, 23. 6. Dopoldne bomo še lenobni in se stežka spravili k delu, po poldnevu pa Luna vstopi v pridno devico in zavihali bomo rokave. Ostanite v službi malce dlje in čim več opravite. Zvečer pojdite prej spat, več bo tesnobe.

Sobota, 24. 6. Luna bo ves dan v pridni devici, a brez pomembnejših aspektov. Najbolje bo, da se lotimo pospravljanja, urejanja doma, delamo na vrtu in okoli hiše, spravimo v red vse, kar smo dolgo postavljali na stran.

Nedelja, 25. 6. Občutljivi bomo, lahkoverni, sanjavi, idealizirali ljudi okoli sebe, ki nas lahko prevarajo in razočarajo. Preložite pomembne pogovore in odločitve. Spočijte se, pojdite na sprehod, naredite si kopel ...

Torek, 27. 6. Merkur vstopi v raka, veliko bolj čustveni bomo. Ne bodo nas več mikale zabave, raje se bomo družili z ljudmi, ki so nam blizu in jim zaupamo. Luna bo v tehtnici, čas je za zmenek, nakupe oblažil, frizerja ...

Sreda, 28. 6. Danes lahko veliko opravimo. Zjutraj bomo uspešno sodelovali, preostanek dneva pa se lahko z intenzivnostjo, odločnostjo in strastjo posvetimo svojim projektom. Zvečer je čas za druženje.