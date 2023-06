Kažipot planetov: Ne ostajajte doma, družite se ali obiščite kako prireditev (Suzy)

Čas je za nadaljevanje in zaključevanje začetih projektov, saj prihaja vse bolj sproščena poletna energija, ki bo bolj spodbujala druženje, zabavo, uživanje kot resno in odgovorno delo. Merkur v nedeljo prestopi v radožive in zabavne dvojčke, v katerih je tudi Sonce, in po glavi nam bodo hodile bolj neumnosti in otročarije kot resnejše teme. Sproščeno se bomo povezovali in srečevali s prijatelji in družino, hodili na izlete, potovali.

V petek bomo najbolj kreativni, v nedeljo odločni in prodorni, v četrtek pa nas lahko ustavijo začasne ovire. Ne smemo se prepustiti črnogledosti in malodušju, saj bo vpliv hitro minil.

Ker nam Venera in Mars v levu dajeta pogum, smo lahko tudi bolj zapeljivi in nagnjeni k osvajanju. V nedeljo pazimo le, da ne pretiravamo z užitki in dobrotami, v ljubezni pa ne delamo drame in omejimo pričakovanja.

Petek, 9. 6. Čas je za ustvarjanje in duhovno delo, saj bomo imeli več navdiha, hkrati pa bo povečana intuicija. Večer bo najprej nadvse prijeten, nato pa nas lahko vznemirijo neprijetne novice in skrbi.

Sobota, 10. 6. Luna v ribah nas bo naredila lenobne, počasne, pasivne. Privoščimo si počitek in prestavimo obveznosti na kak drug dan. Ukvarjajmo se z duhovnostjo, pripravimo si kopel, pojdimo plavat …

Če ne bomo pretiravali, bo dan prijeten. Dopoldne bomo zasanjani in zmedeni, nato pa zgovorni in odločni. Merkur danes prestopi v dvojčke. Ne ostajajte doma, družite se ali obiščite kako prireditev.

Ponedeljek, 12. 6. Hitri bomo, pogumni, odločni, aktivni. Luna bo v ovnu, okoli 14. ure pa se v njem še poveže z Marsom. Lotimo se fizičnega dela, ukvarjajmo se s športom in energijo konstruktivno izkoristimo.

Torek, 13. 6. Še ves dan bomo napredovali s prodorno energijo, zanosom in voljo. Veliko lahko opravimo in marsikaj spravimo z mrtve točke. Zvečer Luna prestopi v bika in čas bo za razvajanje in užitke.

Sreda, 14. 6. Prijeten dan z Luno v biku nas bo že zjutraj obdaril z optimizmom in navdušenjem. Okoli 9. ure lahko veliko opravimo in naredimo red, popoldne je čas za obisk frizerja, kozmetičarke, nakupe …