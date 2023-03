Kažipot planetov: ne omejite se na spalnico, lahko odpotujeta v neznano

Ne načrtujte, da boste ta teden kaj pomembnejšega opravili, saj bo vladala ribja energija, mi pa bomo pasivni, počasni, zgubljeni, utrujeni, delali več napak in vse gledali skozi rožnata očala.

V znamenju rib sta namreč poleg Neptuna in Saturna še Sonce in Merkur z napornimi aspekti. Najbolje je, če se posvetimo ustvarjanju in duhovnemu delu, vse ostalo ne bo obrodilo sadov.

Vikend bo še spodbuden. Intenzivni bomo, dobro bi bilo izkoristiti energijo Venere in Marsa za strastna doživetja, sekstil Merkurja in Urana pa za intelektualno delo, nove ideje, izlet v neznano.

V torek bomo imeli občutek, da se borimo z mlini na veter, naš trud ne bo prinesel rezultatov ali bodo naši cilji nestvarni. V sredo bomo zmedeni, naivni, odzemljeni. V četrtek je večja možnost, da nam nekdo laže. Idealizirali bomo druge ali jih tudi sami vlekli za nos, po drugi strani pa se odzvali pregrobo, če nam bo kdo stopil na rep.

V odnosih bo veliko drame, ljubosumja, maščevanja, obsedenosti, pregretih strasti.

Petek, x. x. Petek, 10. 3. Luna bo čez dan še v tehtnici, iskali bomo harmonijo in se prej odpravili iz službe. Največ energije in moči bomo imeli okoli poldneva, ko se posvetimo športu in fizičnim opravilom. Večer preživite s partnerjem.

Izkoristite čustveno globoko Luno v škorpijonu in sekstil med Venero in Marsom za vznemirljiva erotična doživetja. Ne omejite se na spalnico, lahko odpotujeta v neznano, se odpravita v savno … Imeli boste veliko idej.

Nedelja, 12. 3. Vse bomo zelo intenzivno doživljali. Jutro bo stresno, zato malce dlje pospite, okoli 8. ure pa si pripravite zajtrk, se pogovarjajte in berite skupaj časopise. Imeli boste dovolj energije, čas je za družinsko potepanje.

Ponedeljek, 13. 3. Luna že zjutraj vstopi v optimističnega in odprtega strelca, kar za delo izkoristite, saj boste naslednje dni bolj malo opravili. Okoli 9. ure nas lahko dosežejo slabe novice in skrbi. Minilo bo, vpliv je samo začasen.

Torek, 14. 3. Streljali bomo v prazno ali s praznimi naboji, brez energije bomo, težko postavljali meje in se česarkoli lotili, zato si sprostite urnik in od sebe ne pričakujte preveč. Počivajte, zvečer pa ne sprejemajte odločitev.

Sreda, 15. 3. Najbolje bi bilo, da se posvetite kreativnim projektom in duhovnosti. V zraku bo sicer zavelo novo upanje, obet pomladi, a posledično bomo počasni, zaspani, neučinkoviti, lahko se nas loti pomladanska utrujenost.