Kažipot planetov: Ne nakupujte, ne lotevajte se pomembnih poslovnih zadev, ne sprejemajte ... (Suzy)

Teden bo najbolj zaznamoval Venerin obrat v retrogradno gibanje. To ni čas za začenjanje nove zveze, saj se bo, ko se Venera spet obrne, energija spremenila, prav tako ne za poroko ali zaroko. Lahko se vračajo bivši, a da bi z njimi razčistili, ne da bi jih vzeli nazaj. Več bo izzivov z lastno vrednostjo, v tem času odsvetujemo lepotne operacije in kozmetične tretmaje, nakupe oblačil in estetskih predmetov. Ker je Venera povezana tudi z denarjem, počakajte z vlaganji, večjimi nakupi, ne posojajte denarja, se ne kreditirajte …

Petek, 28. 2. Čeprav bo Luna v pasivnih ribah in bomo želeli samo počivati, izkoristite čas okoli 15. ure, ko se poveže z Marsom, za vse, kar morate opraviti. Zvečer bo več skrbi, črnih misli, tesnobe. Ne poglabljajte je.

Sobota, 1. 3. Jutro bo še počasno in zaspano, pred 11. uro pa Luna vstopi v ovna in imeli bomo več energije. Dan lahko izkoristite za šport, izlete, gibanje v naravi, fizično delo. Le pri miru ne bodite, sicer bo energije preveč.

Nedelja, 2. 3. Čas je za počitek, odmik, obiska savne … Preobčutljivi bomo, hkrati pa želeli zajemati življenje s preveliko žlico. Zgodaj zjutraj opravite nujne obveznosti. Popoldne bo več jeze, nemira, vznemirjenja.

Previdnost sicer velja že dan prej, v nedeljo, ko lahko čustveno pretiravamo in smo preobčutljivi, ranljivi. Hitro nas lahko kaj prizadene. Ne nakupujte, ne lotevajte se pomembnih poslovnih zadev, ne sprejemajte velikih odločitev. Lahko zapravite preveč, vaša presoja bo zamegljena. Privoščite si počitek in odmik.

Ponedeljek 3.3. Venera se obrača nazaj, odnosi bodo pod drobnogledom. V času njenega gibanja nazaj ne sprejemajte pomembnih odločitev. Finančno bodite previdni. Razdelajte dvome o lastni vrednosti, ki se lahko pojavijo.

Torek, 4. 3. Stabilni bomo in se ne želeli odmikati od svoje rutine. Dopoldne lahko nekaj uspešno opravimo, popoldne bomo energični in zlahka fizično aktivni. Zvečer lahko dokončate službene projekte ali pospravljate.

Z Merkurjem v ovnu bomo od ponedeljka dalje drznejši in bolj neposredni. Ker se 16. 3. obrača v retrogradno gibanje, opravite vse, kar se lahko pozneje zapleta. V sredo bo najboljši čas za to.

Sreda, 5. 3. Opravite vse, kar morate, preden nam bo začel retrogradni Merkur mešati štrene. Luna bo dopoldne še v prizemljenem biku, nato vstopi v dvojčka in spodbuja igrivost, lahkotnost, iskanje zabave in druženja.