Kažipot planetov: Nasmehne se nam lahko tudi sreča s financami

Napetost polne lune bo počasi popustila, vikend se bo začel z ležerno, počasno in umirjeno energijo Lune v ribah, primerno za počitek in duhovno delo, a kljub temu se lahko že v nedeljo pojavijo skrbi, ovire, strahovi zaradi Sonca v opoziciji s Saturnom. Lahko bomo morali reševati družinske ali službene težave, hkrati pa izvemo slabe novice in obete iz domovine in sveta. Ker sta Mars in Pluton istočasno v trigonu, bomo imeli dovolj moči in volje za premagovanje izzivov.

Preostanek tedna je nakazan s prijetnejšimi aspekti – v torek nam bosta Merkur in Uran prinesla nove ideje, več druženja, komunikacije in dogajanja, četrtek pa bo najbolj obarvan z ljubeznijo, nasmehne pa se nam lahko tudi sreča s financami, igrami na srečo, imeli bomo izostren čut za lepoto. Tako je pravi čas tako za kozmetične tretmaje in nakup oblačil kot obisk galerije.

Petek, 12. 8. Hladno, resno, obveznosti polno jutro bo od nas zahtevalo disciplino in premišljeno akcijo. Vse do 13. ure bomo hiteli opraviti vse, kar moramo, pri tem pa se bomo srečevali z ovirami in težavnimi ljudmi. Hitite počasi!

Sobota, 13. 8. Miren, pasiven, počasen dan z Luno v ribah kaže, da se nam ne bo nikamor mudilo in nič kaj dosti ljubilo. Najbolje bo, da počivamo ali se odpravimo kopat. Zvečer ni čas za razreševanje težav, saj se ne bomo prav dobro razumeli.

Nedelja, 14. 8. Ves dan bo na nas pritiskala teža slabih novic in napornih odnosov z moškimi in avtoriteto. Najbolje bo, če se odklopimo in negativna čustva preženemo z intenzivno fizično aktivnostjo ali delom. Odprimo se ljubezni.

Ponedeljek, 15. 8. Hiter, aktiven, dinamičen dan z Luno v ovnu, ko se bomo pripravljeni spoprijeti z novimi izzivi. Okoli poldneva se nam lahko nasmehne sreča, tudi pri financah, pojavijo se lahko nove priložnosti. Izkoristite vpliv!

Torek, 16. 8. Pester dan, poln srečanj, sestankov, dogovorov in pogovorov, ko imamo lahko domiselne ideje, ki jih lahko disciplinirano tudi uresničimo. Čakata nas uspeh in zadovoljstvo, zvečer pa neprijetno razčiščevanje z nekom.

Sreda, 17. 8. Luna v biku nas bo gnala k odklopu, užitku, želeli si bomo kaj lepega privoščiti in živeti na veliki nogi. Njen popoldanski kvadrat z Venero pa kaže razočaranje, tako verjetno ne bomo dobili (dovolj) tistega, kar si želimo.