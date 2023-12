Kažipot planetov: Napornejši teden nas čaka (Suzy)

Merkur se v četrtek obrača v retrogradno gibanje ter vse do novega leta prinaša zmedo, zaplete, ovire, zamude, blokade in komunikacijske šume. Vse pomembnejše reči, vključno z nakupovanjem daril, zato opravite čim prej, prve dni tedna.

Torkov mlaj v strelcu sicer prinaša več optimizma in veselega prazničnega razpoloženja, a ker je točka, na kateri se dovrši, v kvadratu z Neptunom, se zdi, da si bomo z veseljačenjem bolj zatiskali oči pred resnico in težavami kot kaj drugega. Pretiravanje z alkoholom in opojnimi snovmi ima lahko neželene posledice, več bo tudi obolenj in okužb, zdravstvena slika bo težja, kar nakazujeta tako Neptun kot Saturn na vrhu hiše zdravja v karti lunacije.

Pazite nase. Čez vikend umirite intenzivna čustva in pričakovanja, čez teden pa živce, saj ne bo šlo nič tako, kot ste si zamislili.

Petek, 8. 12. Izkoristite zadnji razmeroma umirjeni dan, preden sedemo na čustveni vrtiljak in se začnemo soočati z izzivi tedna. Luna bo še v tehtnici, iskali bomo ravnovesje. Najbolje bo, da se odpravite po nakupih.

Sobota, 9. 12. Veliko bo drame, čustvenega pretiravanja, manipulacije, ljubosumja, nezdravih strasti. Luna je v intenzivnem škorpijonu in ne bomo se mogli držati nazaj, saj bomo vse tako močno doživljali.

Nedelja, 10. 12. Luna bo še vedno v škorpijonu, zvečer je večja možnost nezgod, zato pazljivo v prometu, pri športu in rokovanju z nevarnimi snovmi. Okoli 18. ure bomo nervozni, nepotrpežljivi in nepremišljeni. Hitite počasi!

Ponedeljek, 11. 12. Sprva se nam bo zdelo, da so se dvignili oblaki in je posijalo sonce – Merkur in Venera prinašata lahkotnost, Luna v strelcu pa poldnevu optimizem. A njen kvadrat na Saturn ga bo hitro zatemnil s skrbmi.

Torek, 12. 12. Mlaj v strelcu prinaša nov začetek, željo po raziskovanju, druženju, odkrivanju novega. Pri vsem, kar počnete z navdušenjem, se vprašajte, ali gre le za slepilo in prekrivanje težav. Bolje pazite na zdravje!

Sreda, 13. 12. Zjutraj bomo zmedeni in utrujeni, zadeve se bodo zapletale že dan pred Merkurjevim obratom. Dvakrat vse preverite, večja je možnost napak. Luna popoldne vstopi v kozoroga. Resnejši bomo.