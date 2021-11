Kažipot planetov: Najbolj naporen dan tedna bo sreda

Tudi teden po mlaju bo namenjen temu, saj poleg Sonca in Marsa v to znamenje preide še Merkur. Nič več se ne bomo prilagajali, pogajali in iskali zlate sredine, zdaj bomo vztrajali, da je vse po naše, tudi če se bomo morali za to boriti in povleči kakšno manipulativno ali uničevalno potezo. Hkrati Venera v petek vstopi v kozoroga in nam jemlje veselje in optimizem v odnosih. Bolj resni, hladni in odmaknjeni bomo ter se raje osredotočali na konkretne cilje kot ljubezenska hrepenenja.

Vikend zna biti kljub temu prijeten. Če se le da, ga izkoristite za druženje, polnjenje baterij, doživetja v naravi z družino in prijatelji. Najbolj naporen dan tedna bo sreda, ko bosta Merkur in Mars v kvadratu s Saturnom. Ovire nas bodo stisnile v kot, izvemo lahko slabe novice, spremljale nas bodo črne misli in obup. Ne pustite, da vas občutki povlečejo na dno, saj se bo energija v prihodnjih dneh sprostila.

Petek, x. x. Petek, 5. 11. Naj vas ohladitev v odnosih ne potre preveč, raje si zastavite cilje. Zjutraj vas bo vodil navdih, okoli 14. ure se izogibajte impulzivnemu nakupovanju in zapravljanju. Zvečer se lahko odločite spremeniti neko navado.

Sobota, 6. 11. V odnosih bo vladala harmonija, v zraku bo optimizem, vleklo vas bo v pustolovščine, tako je najbolje, če se odpravite na izlet. Prijetni ljubezenski klepeti bodo sprostili napetosti ter vas povezali z ljubljeno osebo.

Nedelja, 7. 11. Še en prijeten dan, ko si lahko kaj dobrega privoščite, raziskujete neznane kraje, kaj novega izveste … Le dopoldne vas lahko preplavijo negativna čustva, ki bodo minila tako hitro, kot so se pojavila. Uživajte življenje!

Ponedeljek, 8. 11. Čeprav bo Luna v delovnem, ambicioznem in v doseganje ciljev usmerjenem kozorogu, je odličen čas za dogovore, dvorjenje, sestanke, opravljanje svojih nalog. Dovolj energije boste imeli, da postorite vse zastavljeno.

Torek, 9. 11. Še en dan, namenjen predvsem delu in obveznostim. Marsikaj birokratskega lahko uredite. Okoli poldneva vas bo vodil navdih, zvečer pa zagrizenost. Odločno se lotite dela. Pojdite na kosilo z nekom, ki vas navdihuje!

Sreda, 10. 11. Blokade, zastoji, slabe novice … Najhuje pri vsem bo, da se vam bo zdelo, da imate zvezane roke in ne morete ničesar spremeniti, strahovi in nemir pa vam bodo risali črne scenarije za prihodnost. Zdržite, minilo bo!