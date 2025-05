Kažipot planetov: Motivacija in nevarnost v istem paketu (Suzy)

Kombinacija planetov v zemeljskih in ognjenih znamenjih bo poskrbela, da bomo imeli dovolj motivacije, spodbude, želje, volje za doseganje ciljev, hkrati bodo naše poteze in odločitve premišljene. Ukvarjali se bomo s finančnim področjem, si želeli stabilnosti in dolgoročnega blagostanja. V odnosih bomo drzni in samozavestni ter osvajali nasprotni spol.

Ponedeljkova polna luna v škorpijonu nas bo sicer malce stresla z neprijetnimi novicami o krutosti z vojnih žarišč. Na dan lahko pridejo umazane podrobnosti. Zasebno od nedelje do torka pazimo na cesti in pri rokovanju z nevarnimi snovmi in eksplozivnimi sredstvi. Več bo stresa, nemira, načrti se nam lahko nepričakovano spremenijo. Ostanite mirni in prilagodljivi, saj so siceršnji vplivi razmeroma dobri in nas čakajo tudi lahkotni in prijetni pomladni dnevi.

Petek, 9. maj Dan brez pomembnejših aspektov. Iskali bomo ravnovesje in sklepali kompromise. Hrepeneli bomo po harmoniji in romantiki. Lahko se odpravite na zmenek ali po nakupih kozmetike, oblačil, okrasnih predmetov.

Sobota, 10. maj Merkur vstopi v bika, tako bomo osredotočeni na materialno področje ter vse skrbno premislili. Bolj trmasti bomo. Jutro bo prijetno, dan tudi, nato Luna okoli 22. ure vstopi v škorpijona in prinaša več strasti.

Nedelja, 11. maj Intenziven, čustveno naporen dan, saj bo Luna ves dan v globokem škorpijonu. Vse bomo jemali zares in čutili pritisk bližajoče se polne lune. Zvečer pazite na cesti, pri športu, izogibajte se nevarnim situacijam.

Ponedeljek, 12. maj Naporen, težek dan. Polna luna se dovrši šele zvečer, čez dan bo napetost naraščala. Soočali se bomo s premočnimi čustvi – jezo, maščevanjem, ljubosumjem … Več bo stresa in negotovosti. Pazite nase. Umirite se.

Torek, 13. maj Luna bo do pol enajste ure še v škorpijonu, nato vstopi v strelca in razjasni naše razpoloženje. Bolj odprti in optimistični bomo, čas je odličen za druženje, potepanje, raziskovanje in spoznavanje novega.

Sreda, 14. maj Optimistični in odprti bomo, pripravljeni na druženje in sledenje svojemu zanimanju. Največ energije bomo imeli okoli 10. ure, ko je čas za šport in fizično delo. Ne ostajajte doma, dobite se s prijatelji.