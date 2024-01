Kažipot planetov: Mlaj v kozorogu nas bo prizemljil (Suzy)

Odločno in z jasnimi konkretnimi načrti bomo začeli leto. Čeprav bo Merkur že direkten, se sicer splača počakati z novimi projekti do mlaja v kozorogu, 11. 1. Pred tem nas namreč v ponedeljek čaka še njegov kvadrat z Neptunom, ki prav tako povečuje zmedo, prinaša možnosti napak ter nestvaren pogled na situacijo. Že v torek, 9. 1., bomo nato zadihali z novo energijo, se osvobodili vsega zastarelega in preživetega, kar nas omejuje in nam ne služi več, ter si zastavili realne in dosegljive cilje. Po četrtku bo čas, da jih začnemo uresničevati.

Petek, 5. 1. Čas je za polaganje novih temeljev in načrtov za leto pred nami. Po 15. uri bomo odločni in energični tako poslovno kot sicer. Marsikaj se lahko odločite spraviti z mrtve točke, večerna vztrajnost bo pri tem dobrodošla.

Sobota, 6. 1. Intenzivni, čustveni in prodorni bomo, ničesar ne bomo vzeli zlahka, posebno v odnosih. Izogibajte se ljubosumju. Zvečer bomo imeli največ energije. Ne ostanite doma, družite se s prijatelji in znanci.

Mars v kozorogu nam bo pri tem pomagal, saj nas bo navdajal z ambicioznostjo in sposobnostjo narediti konkretne korake naprej. Venera v strelcu bo po drugi strani prinašala optimizem, tako da smo lahko tudi v ljubezni bolj pogumni in ogovorimo simpatijo.

Nedelja, 7. 1. Zanosno se bomo podali v dan. Najbolje bi bilo, če se odpravite na kak izlet po zimski pokrajini, čas je za pravljična doživetja in duhovne uvide. Zvečer nas lahko premaga utrujenost in dosežejo slabe novice.

Torek, 9. 1. Končno se bomo otresli lenobe, neučinkovitosti, nejasnosti in lahko začeli konkretno uresničevati svoje projekte. Kljub delu poskrbite tudi za razbremenitev. Zvečer ne pretiravajte z alkoholom in opojnimi snovmi.

Čas po mlaju bo ugodnejši tudi za nakupe in finančno vlaganje.

Sreda, 10. 1. Dopoldne bomo še zagnani in energični, potem bo energije vedno manj, saj se bližamo mlaju. Kljub temu vas lahko okoli poldneva preseneti dobra novica. Vzemite si čas za počitek in raje načrtujte kot delujte.