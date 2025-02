Kažipot planetov: Mlaj prinaša nove začetke na ustvarjalnem področju (Suzy)

S kar štirimi planeti v ribah in ob upadanju energije do četrtkovega mlaja v ribah bomo ves teden precej pasivni, počasni, zmedeni, sanjavi in bolj malo opravili. Čas je za počitek, duhovnost, poslušanje intuicije in kreativne projekte, zato si ne zadajajte pretežkih konkretnih nalog, ampak se malce ustavite.

Mars se v nedeljo obrača nazaj v direktno gibanje, a njegov obrat in stanje na mestu nam bosta čez vikend še nižala energijo, preden bomo spet bolj odločni in motivirani. Kljub temu je čas ugoden za druženje in izlete v naravo, a naj bodo umirjeni, ne adrenalinski, ne zahtevajte preveč od sebe.

Torek lahko barvajo skrbi, črnogledost, prestrašijo nas lahko svetovni dogodki. Ne padajte v črne luknje, ampak predihajte strah.

Mlaj prinaša nove začetke na ustvarjalnem področju. Še vedno bo prevladovala umirjena energija, a čustveno lahko pretiravamo ob vsakem vznemirjenju. Zunanji dogodki ne bodo tako slabi, le mi bomo dramatizirali. Ostanite realni in se uprite prenajedanju.

Petek, 21. 2. Spodbuden dan z Luno v strelcu, ki po prinesla optimizem in malce več energije. Zjutraj se pocrkljajte s partnerjem, dopoldne ne delajte iz muhe slona, popoldne ne vztrajajte pri svojem, več bo nerazumevanja.

Sobota, 22. 2. Luna bo še ves dan v strelcu, idealno bi bilo, da se kam odpravite. Gibajte se zmerno in v skladu s svojimi zmožnostmi, ne pretiravajte. Zvečer ne posegajte po opojnih snoveh. Več bo svetobolja.

Nedelja, 23. 2. Marsov obrat nam bo jemal energijo, zato si ne zadajte napornih nalog. Družite se s prijatelji. Zvečer ne kupujte stvari v spletnih trgovinah, saj lahko preveč zapravite. Možno je ljubezensko razočaranje.

Ponedeljek, 24. 2. Kljub počasnosti in odzemljenosti lahko veliko opravite, saj bo Luna v kozorogu spodbujala ambicioznost, njeni aspekti pa ugodne dogovore in zavzetost. Zvečer si vzemite čas brez obveznosti.

Torek, 25. 2. Resni bomo in zaskrbljeni, kot bi nosili na hrbtu težo vsega sveta. Ne pustite, da vas preplašijo novice, ostanite v svojem centru. Dopoldne vas lahko preseneti simpatija ali partner. Privoščite si lepotni tretma.

Sreda, 26. 2. Luna v vodnarju bo spodbujala željo po svobodi, tako bomo želeli čim prej opraviti delo in se znebiti obveznosti. Zvečer bodite previdni na cesti in pri vseh nevarnih opravilih. Večja je možnost nezgod.