Kažipot planetov: mirno sprejmite, da se vam načrti spreminjajo

Kljub sicer spodbudnim vplivom bo v ponedeljek še prevladovala hitra, živčna energija, ki smo jo čutili že prejšnji teden, saj bosta v konjunkciji Mars in Uran.

Petek, x. x. Petek, 29. 7. Ne delujte z egom, sicer se boste z vsemi sprli. Nepotrpežljivi, živčni in hitri boste, predvsem popoldne in zvečer, ko bodite previdni pri športu in v prometu. Presežke energije sprostite na zdrav način.

Sobota, 30. 7. Umirjen dan brez pomembnejših aspektov. Luna v levu sporoča, da ne ostajajmo doma, ampak se samozavestno in ponosno odpravimo na kakšno prireditev, saj se bomo želeli pokazati in blesteti.

Nedelja, 31. 7. Razpeti bomo med skrbmi in odgovornostjo ter optimizmom in željo po raziskovanju in odkrivanju novih obzorij. Utišajte neprijetne misli in užijte dan. Srečo imate lahko z denarjem in na loteriji.

Hiter, hektičen, živčen, stresen dan. Pazljivi bodite na cesti, v odnosih, pri športu in nevarnih opravilih, hkrati pa ne pustite jezi, da izbruhne na plan. Mirno sprejmite, da se vam načrti spreminjajo.

Torek, 2. 8. Čudovit dan za ljubezen, osvajanje, zapeljevanje in preživljanje časa v dvoje. Samski naj se ozrejo okoli sebe, saj se lahko nepričakovano pojavijo nove priložnosti. V vsakem primeru ne ostajajte sami doma.

V četrtek Merkur vstopi v devico. Resnejši bomo, bolj odgovorni, organizirani, pridno se bomo lotili dela.

Sreda, 3. 8. Harmoničen in umirjen dan v tehtnici. Usmerjeni bomo v odnose in iskali harmonijo. Zvečer ne pretiravajte z dobro hrano in pijačo, prav tako ni čas za nakup kozmetike, oblačil, vlaganje denarja …