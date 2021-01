Kažipot planetov: Mesec sprememb in pretresov se nadaljuje

Petek, 15. 1.

Pojdite ven in se pošteno prevetrite in preznojite. Luna je v vodnarju in težko boste zdržali pri miru in doma, čeprav ne dela pomembnejših aspektov. Pozno zvečer prestopi v pasivni in sanjavi ribi in umirja ritem.

Sobota, 16. 1.

Kljub mirni in introvertirani energiji Lune v ribah bomo danes našli dovolj motivacije in energije za lep družinski izlet. Pojdite na sneg, saj vas čakajo pravljična doživetja, proti večeru pa se posvetite partnerju.

Nedelja, 17. 1.

Energičen dan, ko bomo imeli tisoč in eno idejo, a se nam bodo načrti nenehno spreminjali. Zjutraj malce dlje ostanite v postelji, saj boste crkljivi in potrebovali več časa zase. Zvečer vas čaka globoko spoznanje.

Ponedeljek, 18. 1.

Luna že zjutraj prestopi v dinamičnega ovna in pripravljeni bomo na delo. Okoli 15. ure bomo najbolj učinkoviti in res veliko lahko postorimo. Večer bo lep in prijeten, preživite ga, obdani z ljudmi, ki jih imate radi.

Torek, 19. 1.

Zjutraj boste razočarani, saj boste od partnerja pričakovali več, kot boste dobili. Zvečer pa se bosta o vsem pogovorila in rešila nesporazume. Prestop Sonca v vodnarja izkoristite za iskanje novih idej.

Sreda, 20.1.

Nemiren in težaven dan, ko pazite pri športu, ne hitite in se ne jezite. Že zjutraj nas lahko strese ali slišimo težke novice, vse do večera bo prevladovala napeta, težka energija. Poskrbite za svoja čustva!

Četrtek, 21. 1.

Čeprav bo Luna v stabilnem biku, bodo zjutraj še odzvanjale posledice včerajšnjih dogodkov. Dopoldne vas lahko presenetijo stroški, zaradi česar ne boste prav dobre volje. Tolažili se boste s sladkim.

Mesec sprememb in pretresov se nadaljuje. Težaven mlaj je sicer za nami, a povsem oddahnili si še ne bomo, saj se Jupiter s kvadratom in Mars v konjunkciji dotakneta nemirnega Urana. Predvsem slednje bo delovalo kot vžigalica ob sodu smodnika in lahko se ponovno stresejo tla, izredno pazljivi bomo morali biti pri vseh nevarnih opravilih, rokovanju s strupenimi snovmi, športu, na cesti, saj je večja možnost poškodb, na osebni ravni pa se moramo izogibati naglici in nepotrpežljivosti, ki nam lahko prinese kakšno nepotrebno poškodbo.Sonce sicer v torek vstopi v odprtega vodnarja, a čeprav bodo s tem že štirje planeti v tem znamenju, se bo zdelo, da se je povečala samo naša potreba po svobodi in korenitih reformah, sicer pa bomo še vedno deležni omejitev in trenj. Poskusite najti neko svojo obliko svobode ali počnite nekaj, pri čemer boste zadihali s polnimi pljuči. Prihajajo spodbudnejši meseci in januarja epidemija in občutek nadzora res že mahata z repom in se poslavljata.