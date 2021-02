Kažipot planetov: Merkur je retrograden, oborožite se s potrpljenjem

Petek, 5. 2.



Zjutraj ne bo dober čas za dogovore, počakajte z njimi na pozno dopoldne, hkrati pa pričakujte zaplete zaradi retrogradnega Merkurja. Večer bo prijeten in obarvan s prijetnimi ljubezenskimi energijami.

Sobota, 6. 2.



Ljubezenski odnosi bodo napeti, saj vaju lahko neka ovira najprej oddalji in ohladi, nato pa bosta svoje naredili še nepotrpežljivost in svojevoljnost. Velika možnost je, da se slabo razmerje razdre.

Nedelja, 7. 2.



Optimističen dan, primeren za izlete in pustolovščine. Dajte si duška in se odklopite od vsakdanjega dogajanja ter si napolnite baterije. Nujne pogovore opravite že zgodaj zjutraj, ko se Luna poveže z Merkurjem.

Ponedeljek, 8. 2.



Uspešen, ambiciozen in konstruktiven dan z Luno v kozorogu, ko lahko veliko naredimo. Sonce in Merkur v konjunkciji bosta razjasnila nesporazume in z uvidom v situacijo bomo lažje napredovali.

Torek, 9. 2.



Še en dan, namenjen predvsem delu. Vztrajni in prizadevni bomo, zato se lahko danes lotimo nalog, s katerimi sicer odlašamo. Zjutraj poslušajte intuicijo pri projektu, ki se ga lotevate. Uspešno boste ujeli roke.

Sreda, 10. 2.



V zraku bo napetost, vznemirjenje se bo čutilo tudi v prometu, zato previdno. Po 13. uri nas bodo nepričakovane spremembe, najverjetneje ukrepi, zamorili in prestrašili. Predihajte jezo in strah!

Četrtek, 11. 2.



Mlaj v vodnarju bo segrel ozračje do vrelišča, z jezo se bomo odzvali na vsiljene spremembe in se želeli osvoboditi. Odnosi, v katerih ni do konca počilo, pa lahko pričakujejo nov romantičen začetek.

Močno poudarjene vodnarjeve energije – v tem znamenju bo namreč pet planetov, med njimi tudi Sonce, retrogradni Merkur, v četrtek pa se v njem dovrši še mlaj – bodo prevetrile naše življenje in prinesle spremembe. Želeli si bomo početi stvari po svoje, zavračali omejitve, se želeli osvoboditi in se tako družbeno kot v osebnih odnosih borili za svoje pravice, saj bo našteta množica planetov ob mlaju v kvadratu z Marsom v biku. Ker tudi druga stran ne bo želela popustiti, se lahko ljubezenski odnosi najprej ohladijo, nato pa v njih poči, razen če boste pripravljeni na kompromise.V ponedeljek se lahko zjasni nekaj, o čemer ste dolgo premišljali, a spoznanja vam ne bodo všeč, ampak vas bodo še bolj ujezila. Ker je Merkur retrograden, se vseeno zavedajte, da se novosti in spremembe, ki jih boste uvedli v tem tednu, na koncu ne bodo iztekle po vaših predvidevanjih. Oborožite se s potrpljenjem, če se bodo načrti spreminjali, tehnika pa kvarila.