Kažipot planetov: Marsikatera zveza lahko tudi razpade (Suzy)

Vstopamo v obdobje med dvema mrkoma, ki prinaša turbulence, preobrazbo in spremembe, ki jih bodo najbolj čutile tehtnice, raki, ovni in kozorogi. Znamenje tehtnice, v katerem se v soboto dovrši sončni mrk, je nagnjeno k iskanju harmonije, sodelovanja, ravnovesja in kompromisov, a da bi šli lahko naprej, se bomo prisiljeni odpovedati nečemu, česar še nismo pripravljeni spustiti, čeprav v sebi vemo, da nam v resnici že nekaj časa ne služi več.

Veliko se bo dogajalo v odnosih, celili si bomo rane, marsikatera zveza lahko tudi razpade. Na družbeni ravni se lahko pokažejo boleča dejstva, povezana z zdravstvom, ki nas bodo prisilila v ukrepanje in korenite preobrate.

Tudi če mrki ne padejo na pomembne točke v vašem horoskopu, boste bolj nemirni in utrujeni, zato si vzemite čas za počitek. V tem času se ne odločajte in ne uvajajte novosti, prepustite se, naj življenje samo odplavi nepotrebni balast. Če morate vseeno kaj nujno opraviti, boste imeli v petek največ volje in vztrajnosti za to.

Petek, 13. 10. Kljub napetosti in pritiskom, ki jih čutimo zaradi jutrišnjega mrka, se danes ugodno povežeta Mars in Saturn. Odločno in strastno se lahko lotite projektov, ki se zdijo tek na dolge proge in zahtevajo potrpežljivost.

Sobota, 14. 10. Ne iščite kompromisov in sodelovanja za vsako ceno, ampak sprejmite, da morate spustiti določene odnose in navade. Mrk se dovrši zvečer, napetost se bo dotlej stopnjevala. Vzemite si čas zase in dihajte.

Nedelja, 15. 10. Zjutraj bomo še malce napeti. Po 13. uri Luna vstopi v škorpijona in veliko bolj strastno se bomo lotevali vsega. Popoldne je najprej čas za pospravljanje, nato pa okoli 17. ure za šport in fizično delo.

Ponedeljek, 16. 10. Luna bo v škorpijonu, naša čustva globoka in intenzivna, vse bomo jemali zares. Okoli 13. ure pazite, da ne pretiravate, se ne zapletate v čustvene drame in ne delate cirkusa. Ljubosumje ni izključeno.

Torek, 17. 10. Do večera bo Luna v škorpijonu, zavzeto se bomo lotevali svojih nalog. Popoldne je čas za duhovnost in ukvarjanje z umetnostjo, okoli 17. ure pa za strastna doživetja. Zvečer bomo izčrpani in črnogledi.

Sreda, 18. 10. V ljubezni lahko pride do nerazumevanja, razočaranja ali začasne ohladitve. Vpliv je začasen, zato ne delajte iz muhe slona. Preostanek dneva bo obarvan z optimizmom in dobro voljo. Preživite ga v družbi.