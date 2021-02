Kažipot planetov: Marsikaj, kar je dolgo stalo na mestu, bo zdaj steklo

Petek, 26. 2.

Do večera bo Luna še v ognjenem levu in želeli si bomo biti v središču pozornosti. Okoli poldneva pazite na cesti in se izogibajte sporom, saj razgreta čustva lahko prinesejo nasilje in kakšno nezgodo.

Sobota, 27. 2.

Polna luna v devici prinaša svež veter in spremembe, tokrat na bolje. Pridno in odgovorno se bodo šolarji vračali v šole, odpirati pa se bodo začele tudi druge dejavnosti. Zavihajte rokave, čas je za delo.

Ponedeljek, 1. 3.

Prilagajali se bomo in sodelovali, saj je Luna v harmonični in diplomatski tehtnici. Dopoldne in zvečer lahko sklenete konstruktivne dogovore na poslovnem in zasebnem področju. Čaka vas presenečenje.

Torek, 2. 3.

Vse bo gladko teklo, le okoli 15. ure boste naleteli na oviro, ki bo zahtevala, da spremenite taktiko. Čim več opravite čez dan, saj bo zvečer Luna v škorpijonu spodbujala strasti in erotična doživetja.

Sreda, 3. 3.

Venera v sekstilu z Uranom lahko poskrbi za ljubezensko presenečenje, kar izkoristite, če ste samski. Okoli poldneva energija ne bo najbolj prijetna, nekaj nas lahko ustavi in potre. Zvečer bo vse gladko steklo.

Četrtek, 4. 3.

Hiter in dinamičen dan, ko boste neustavljivi in se lahko marsikaj koristnega dogovorite in izpogajate. Jezik vam bo tekel kot namazan, dobro se boste počutili ter si želeli druženja in zabave. Ugoden čas je za nakupe!

Prijeten in konstruktiven teden, spodbuden za odnose, komunikacijo in postopno uresničevanje svojih ciljev. Venera v ribah nas bo zbližala s partnerjem, bolj sočutni bomo, v sredo pa se lahko tudi pri samskih vžge kakšna iskrica.Merkur je spet direkten in hitrejši, v četrtek pa se še lepo poveže z Jupitrom, zato lahko pričakujete uspeh pri dogovarjanju, novih projektih, sestankovanju, delu itd., posebej ker v četrtek še Mars prestopi v dvojčke, znamenje komunikacije, trgovine in prometa. Marsikaj, kar je dolgo stalo na mestu, bo zdaj steklo. Šole in trgovine se bodo dokončno odpirale in veliko truda bo usmerjenega v zagotavljanje varnega poslovanja v različnih dejavnostih. Vplivi so ugodni tudi za nakupovanje in finančno vlaganje.Sobotna polna luna v devici pa kaže, da se bomo odločno premaknili naprej in se z vztrajnostjo, a tudi previdnostjo spet lotili dela.