Kažipot planetov: Manj bo aspektov med planeti, dopustniško bomo naravnani (Suzy)

Miren počitniški teden prinaša sproščeno energijo. Manj bo aspektov med planeti, dopustniško bomo naravnani in zaključevali svoje naloge, preden si vzamemo čas zase in za družino. S Soncem in Merkurjem v levu bomo hkrati samozavestni in zelo kreativni, posvečali se bomo svojim hobijem in pogumno osvajali nasprotni spol.

Petek, 1. 8. Težek dan, ne zadajte si ničesar pomembnega.

V odnosih ostanite pozitivni, kriza bo minila, a hkrati previdni, da vam ne stre srca nekdo z nečednimi nameni. Pri delu in na potovanju se lahko stvari zapletajo.

Sobota, 2. 8. Z Luno v škorpijonu bomo intenzivni, vročekrvni, erotično in osvajalsko razpoloženi, kljub temu pa ohranimo tudi razum. Presežke energije usmerite v šport in fizično delo ali argumentirane razprave.

Nedelja, 3. 8. Luna že zjutraj prestopi v strelca in energija se bo sprostila. Bolj optimistični, velikopotezni in dobrovoljni bomo. Dopoldne lahko veliko naredimo, pridni bomo, hkrati pa imeli vizijo končnega cilja.

Ponedeljek, 4. 8. Še en spodbuden dan, sicer brez pomembnejših aspektov. Že zjutraj bomo energični, pripravljeni za raziskovanje in širjenje svojih obzorij. Idealno bi bilo, da se na dopustu odpravite na kak potep po okolici.

Le petek je sicer lahko malce težaven, saj prinaša blokade v odnosih. V resnih zvezah bo partner zaposlen z drugimi rečmi, oddaljen, hladen, imeli bomo občutek, da se ne moremo zanesti nanj. Po drugi strani bo več ljubezenske zaslepljenosti, metuljčarstva, sladkih obljub s figo v žepu, zato ne nasedajte ničemur, kar je prelepo, da bi bilo res. Tudi finančno bodite previdni, ta dan ni čas za vlaganje, večje nakupe in transakcije, niti za lepotne tretmaje!

Torek, 5. 8. Luna bo do večera v odprtem strelcu, a popoldne bomo kljub temu bolj jezljivi in se lahko zaganjamo v svoj prav. Umirite strasti, pazite se športnih poškodb, ne delujte s silo. Zvečer bo več skrbi, prej pojdite spat.

Sreda, 6. 8. Luna v kozorogu nas bo naredila resne in odgovorne, usmerjene na poslovno področje. Zjutraj od partnerja ne zahtevajte preveč. Ves dan velja finančna previdnost, saj lahko nespametno preveč zapravite.

V četrtek Mars prestopi iz pridne device, ki si nenehno prizadeva za svoje cilje, v tehtnico, ki zna diplomatsko, s kompromisi doseči svoje. Manj bomo uveljavljali svojo voljo in komplicirali, bolj se bomo pripravljeni podrediti in sodelovati.