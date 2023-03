Kažipot planetov: Lotite se dela, ki zahteva vztrajnost

Mars namreč v soboto po večmesečnem potovanju po dvojčkih vstopi v raka, kjer se ne počuti najbolje. Premehki bomo in ne bomo znali postavljati meja.

Čeprav teden ne bo tako hiter in nabit z energijo kot prejšnji, nas podpira kar nekaj planetov. V torek se lahko marsikaj dogovorite, sreča vas bo spremljala na potovanjih, v komunikaciji, pri nakupih, pri poslovnih projektih … V četrtek se lahko lotite dela, ki zahteva vztrajnost, trud, disciplino, tek na dolge proge.

Hkrati je to dan, ko se lahko zabliska v ljubezni. Samski lahko nepričakovano spoznate nekoga, ki vam bo spodnesel tla pod nogami, in se zaljubite. Vezani pa uporabite energijo za strast in eksperimentiranje. Mogoči so namreč tudi prepiri ali celo razhod, če je bila zveza že prej bolj trhla.

Petek, 24. 3. Dan za razvajanje čutov in partnerja. Luna bo v praktičnem in stabilnem biku, nagnjenem k takim in drugačnim užitkom. Dopoldne pojdite na zmenek in po nakupih, zvečer pa se naročite na masažo v dvoje.

Sobota, 25. 3. Na trenutke se nam bo zdelo, da se borimo z mlini na veter. Manjkale nam bodo prodornost, ostrina, nepopustljivost, zato se bomo raje umaknili, kot da bi jasno postavili meje. Zvečer je čas za ustvarjanje.

Nedelja, 26. 3. Luna bo v živahnih dvojčkih, najbolje bo, da malce dlje spite in se izognete njenemu neprijetnemu kvad­ratu s Saturnom. V času kosila bo najbolj živahno. Povabite družino ali prijatelje na obisk in druženje.

Ponedeljek, 27. 3. Že zjutraj se bo veliko dogajalo, ves čas bodo zvonili telefoni, a se lahko marsikaj uspešno dogovorite. Okoli 13. ure vas bo spremljala sreča, lahko kupite srečko, kako drugače vlagate denar, nakupujete …

Torek, 28. 3. Še en dan, ki se ga splača izkoristiti, saj se bo gladko odvijalo vse, česar se lotite. Okoli 15. ure bomo imeli največ energije, lahko jo porabite s športom. Delo potegnite v popoldne, saj boste učinkovito veliko opravili.

Sreda, 29. 3. Luna v raku nas bo naredila bolj čustvene, družinske, ljubeče. Vzemite si čas za otroke, igrajte se z njimi. Popoldne je čas za romantično srečanje, zvečer pa vas lahko čaka prijetno presenečenje.