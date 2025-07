Kažipot planetov: Lahko vas čakajo vroča erotična doživetja ... (Suzy)

Venera bo v petek prestopila v živahna, radoživa dvojčka, tako bomo v odnosih bolj sproščeni, pripravljeni tvegati, iskali bomo prej zabavo in poletno romanco kot kaj resnega ter letali s cveta na cvet. Iskali bomo čim bolj pestro dogajanje, bolj bomo igrivi, zabavni, neodgovorni, celo otročji.

Hkrati v ponedeljek v znamenje dvojčkov prestopi Uran, kar prinaša pripadnikom tega znamenja spremembe, več dogajanja, a tudi nepredvidenih dogodkov in stresa. Na družbeni ravni nas čakajo spremembe v komunikaciji, medijih, pri potovanjih, učenju tujih jezikov, zabavni industriji …

Četrtkova polna luna v kozorogu nas bo spodbujala k zaključevanju poslovnih projektov. Klicale nas bodo družinske počitnice. Tako vezani kot samski pa izkoristite teden tudi za zbliževanje in pihanje na dušo ljubljeni osebi, saj dela Venera od petka do ponedeljka lepe aspekte. Pravljično bo, usodno in strastno.

Sobota, 5. 7. Luna bo v intenzivnem škorpijonu, že zjutraj se poveže z Marsom, tako bomo hitro vstali in si želeli biti čim bolj aktivni. Najbolje je, da se v dobri družbi odpravite visoko v hribe, kjer je hladneje. Dan bo prijeten.

Nedelja, 6. 7. Čustveno globoka Luna v škorpijonu nas bo spodbujala k ustvarjanju presunljivih doživetij. S partnerjem ali simpatijo se odpravite na lepše. Venera bo pričarala romantiko in občutek povezanosti.

Ponedeljek, 7. 7. Luna bo v optimističnem strelcu, a Uranov vstop v dvojčka bomo čutili kot stres, veliko dogajanja, razpetost med več opravil hkrati. Zvečer se dobite s prijatelji. Lahko vas čakajo vroča erotična doživetja.

Mogoče so ljubezni na prvi pogled, zato ne ostajajte doma. FOTO: M-gucci Getty Images/istockphoto

Torek, 8. 7. Luna bo še vedno ves dan v strelcu, kar bo spodbujalo dobro voljo in veder pogled na svet. A ker ne dela posebnih aspektov, čas ni primeren za uvajanje novosti, ampak za opravljanje rutinskega dela.

Sreda, 9. 7. Luna malce pred 11. uro dopoldne vstopi v prizemljenega in karierno orientiranega kozoroga, tako se bo naša pozornost preusmerila na poslovno področje. Zgodaj popoldne nas čaka nekaj ovir. Mirno jih premagajte.

Četrtek, 10. 7. S polno luno v kozorogu bomo zaključili odprte projekte. Dovrši se šele zvečer, tako bomo čez dan še lenobni, utrujeni, brez energije, v prostem teku. Še največ moči in motivacije za delo bomo imeli opoldne.