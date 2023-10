Kažipot planetov: korenito se lahko spremenijo naši mednarodni odnosi (Suzy)

Lunin mrk v biku v soboto zaključuje serijo mrkov na osi bik-škorpijon. Še zadnjič bodo v ospredju finance, spraševali se bomo, koliko si lahko privoščimo in ali bi bilo smiselno varčevati. Ničemer se ne bomo želeli odpovedati, še posebno ne užitkom in razvajanju, lahko bomo imeli prevelike oči.

Tudi na družbeni ravni bo veliko dinamike povezane z denarjem in s tem, kako razdeliti pridobljena sredstva. Korenito se lahko spremenijo naši mednarodni odnosi, vlada pa bo zgubljena v oblakih, veliko bo nejasnosti, škandalov, netransparentnosti.

Noč čarovnic bo družabna in zabavna

Ker bodo ob vsem tem trije planeti v škorpijonu, bo to čas razčiščevanja, globokega čustvovanja, močnih strasti, notranje transformacije. Spuščali bomo vse, kar in ki nam ne služijo več, po drugi strani nam lahko v torek Venera in Uran prineseta tudi nepričakovano ljubezensko ali finančno priložnost. Noč čarovnic bo z Luno v dvojčkih družabna in zabavna, 1. 11. se nam ne bo kaj dosti ljubilo in bomo obiske raje gostili doma.

Petek, 27. 10. Dan pred mrkom izkoristimo za počitek. Luna je v ognjenem ovnu, in če ne morete biti pri miru, se lotite športa in fizičnega dela, s katerim si boste spraznili glavo in se znebili stresa. Ni čas za nove začetke.

Sobota, 28. 10. Usmerjeni bomo na finančno področje in se želeli razvajati, a vseeno je smiselno dati kaj na stran za hude čase. Mrk se dovrši šele zvečer, zato si vzemite čas zase in se ne ženite prek svojih zmožnosti, ampak se umirite in meditirajte.

Nedelja, 29. 10. Energije bo več, že zjutraj bomo dobre volje, tako je najbolje, da se odpravite na izlet, nekam, kjer vam bo lepo in si boste lahko kaj dobrega privoščili. Najbolje bi bilo, da vzamete s seboj simpatijo. Čas bo za romantiko.

Ponedeljek, 30. 10. Dopoldne bomo še praktični, realni in učinkoviti, po 16. uri pa Luna prestopi v dvojčka in želeli se bomo samo odklopiti in zabavati. Kljub temu nas bodo takrat dohitele slabe novice in skrbi. Ne pustite se črnogledosti.

Torek, 31. 10. Ljubezen bo v zraku, Luna pa ves dan v živahnih in radoživih dvojčkih, kar je odlična priložnost za druženje in zabavo. Tudi če ne praznujete noči čarovnic, sprejmite povabilo. Lahko spoznate novo simpatijo.

Sreda, 1. 11. Luna bo do večera še v dvojčkih, tako bomo odprti za nova doživetja, hkrati pa po kosilu vedno bolj lenobni, sanjavi, pasivni, utrujeni. Posvetite se duhovnosti, proti večeru pa se lotite konkretnega dela, da preženete skrbi.