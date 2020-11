Kažipot planetov: kaj pravijo planeti za teden, ki je pred nami

Petek, x. x.

Petek, 27. 11.

Čez dan nas bo spremljala konstruktivna energija. Luna bo v stabilnem in odločnem biku, Merkur in Pluton pa nam bosta dala moč in vztrajnost pri dogovorih in odločitvah. V odnosih pa bo zvečer napeto. Izveste lahko nekaj neprijetnega.

Sobota, 28. 11.

Neptun se obrača v direktno smer, kar bo sicer počasi obrnilo krivuljo okužb, na osebni ravni pa bomo čez vikend utrujeni, pasivni, lenobni, brez energije. Dan je kljub temu primeren za dogovore o denarju. Čaka vas presenečenje.

Nedelja, 29. 11.

Ne klonite pod intenzivno energijo jutrišnjega mrka in posledicami obračajočega se Neptuna. Okoli 13. ure se vseeno spravite k delu in urejanju nujnih zadev. Po 17. uri, ko vstopi Luna v dvojčka, pa se prepustite zabavi.

Ponedeljek, 30.11.

Dopoldne bo še napeto, mrk se dovrši ob 10.30, nato se bo energija postopoma sprostila. Merkur v sekstilu s Saturnom sicer podpira delo, trud, vztrajnost, zato premostite strahove in skrbi z osredotočenostjo na svoje cilje.

Torek, 1. 12.

Merkur je na koncu škorpijona in vstopa v veselega strelca, Luna pa v dvojčkih. Ne pričakujte, da boste danes kaj resnega opravili, verjetneje boste vstopili v veseli december in iskali načine za druženje in zabavo s prijatelji.

Sreda, 2. 12.

Luna v raku nas bo našo pozornost usmerila nazaj k družini in domu. Zaradi Merkurja v strelcu bomo bolj optimistični in zadovoljni, lahko prejmemo tudi spodbudne novice. Zvečer igrajte družabne igre z domačimi.

Četrtek, 3. 12.

Luna je še vedno v občutljivem in čustvenem raku ter zjutraj spodbuja, da še malo poležimo in se povežemo s partnerjem. Okoli 14. ure se izogibajmo prepirom, saj se nam bo v kratkem situacija pokazala v povsem drugih barvah.

Še naprej se bomo marsičemu odpovedovali, ob tem pa se bodo na srečo s konstruktivnimi potezami, disciplino in vztrajnostjo stvari počasi začele obračati. Neptun, planet, ki ga povezujemo z epidemijo in virusi, se v soboto obrača nazaj v direktno smer gibanja, kar je še en znak, da se bo trend okužb počasi začel prevešati na bolje, z njim pa tudi upanje v ljudeh. Glavne teme, s katerimi se bomo ukvarjali na družbeni ravni, bodo izobraževanje, sodstvo, mediji, turizem, zakoni in odnosi s tujino, saj pade mrk v znamenje dvojčkov.Teden bo kljub stopnjujoči se energiji mrka izredno spodbuden za dogovarjanje, sklepanje poslov, pogovore, razčiščevanje, delanje načrtov, komunikacijo, delo, sprejemanje odločitev ter iskanje novih virov zaslužka. V torek, ko se Merkur premakne v optimističnega strelca, pa bomo videli tudi širšo sliko in nove priložnosti. V petek bo turbulentno le v odnosih, posebno tistih, ki se že nekaj časa majejo. Na dan lahko pridejo laži, zaradi katerih se lahko poti tudi razidejo.