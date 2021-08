Kažipot planetov: kaj nas čaka v tem tednu

Umirjen teden, ki ga sicer lahko izkoristimo za hiter zadnji oddih, a kljub temu bomo z glavo že pri svojih obveznostih in zadolžitvah. Sonce in Mars v pridni in marljivi devici nas bosta gnala, da zavihamo rokave, se lotimo dela, začnemo uresničevati svoje cilje in izpolnjevati naloge. Merkur sicer v ponedeljek vstopi v tehtnico, tako bomo bolj strpni in lažje sklepali kompromise, se prilagajali, manj bomo načelni in hitreje popuščali. V četrtek, ko bo Mars v opoziciji z Neptunom, pa smo lahko zmedeni, brez cilja, zgubljeni, tudi lenobni, zato ne pričakujte, da boste ta dan veliko opravili. ...