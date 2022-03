PLANETI

Kažipot planetov: Jasni bomo pri tem, kaj želimo

Sonce vstopi v ovna in prinaša več energije, moči, odločnosti, borbenosti, tekmovalnosti. Jasni bomo pri tem, kaj želimo, in šli neustrašno v akcijo. Luna popoldne vstopi v škorpijona in poglablja čustva in strasti.