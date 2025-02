Kažipot planetov: Izogibajte se pretiravanju (Suzy)

Že v petek namreč vanje vstopi Merkur, kar bo že za valentinovo omehčalo komunikacijo, poglobilo intuicijo, naše razmišljanje bodo barvala čustva. V torek se mu nato v ribah pridruži še Sonce, tako bo čas za počitek, iskanje globljega stika s sabo, kreativnost, duhovnost in umetniško ustvarjanje.

Mars, ki je prav tako v vodnem znamenju, se upočasnjuje, saj se bo v prihodnjem tednu obrnil nazaj v direktno gibanje, tako bo to res čas za to, da se umirimo, si naberemo novih moči, preden se energično lotimo novih projektov.

Edini pomembnejši aspekt tedna je Merkurjev kvadrat z Jupitrom v petek. Izogibajte se pretiravanju – čustvenem, pri nakupovanju, vlaganju, komunikaciji, čustvovanju, hrani in pijači …

Prav razkošen dan zaljubljencev letos ne bo. Luna v devici bo narekovala skromnost ter spodbujala sramežljivost. Saturn popoldne lahko potegne zavoro, da se bojimo pokazati čustva, zato to storimo opoldne.

Sobota, 15. 2.

Zjutraj bomo zmedeni, zaspani, pozabljivi, počasi se bomo spravili v pogon. Malo pred 13. uro Luna vstopi v tehtnico in energije bo več. Iskali bomo ravnovesje in sodelovanje, dvojino in bližino. Čas je za zaupne pogovore.