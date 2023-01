Kažipot planetov: iskali bomo harmonijo

V petek, 13. 1., bomo lenobni in počasni, a tudi intuitivni in navdihnjeni, kar so odlična izhodišča za umetnike in vse, ki se ukvarjate z duhovnostjo. Čez vikend bodo na udaru odnosi. Lahko pride do zamer, prepirov, razhodov v nestabilnih zvezah – Venera bo v kvadratu z Uranom.

V sredo ne načrtujte pomembnejših podvigov, saj se bodo zadeve ustavljale in zapletale zaradi obračajočega Merkurja. Poleg tega je Sonce v konjunkciji s Plutonom, kar lahko prinese borbe za prevlado in premoč, manipulacijo s strani avtoritet ter notranjo preobrazbo.

Petek, 13. 1. Iskali bomo harmonijo, hkrati pa se bomo obrnili navznoter, se ukvarjali z duhovnostjo in kreativnimi projekti. Najbolj aktivni bomo okoli 19. ure, pozno zvečer pa se izognimo razpravljanju, ker se ne bomo razumeli.

Sobota, 14. 1. Naporen dan v ljubezenskih razmerjih. Hitro vam lahko poči film in podrete mostove za sabo, predvsem v jutranjih urah. Pozneje v dnevu boste lažje trezno presojali svoje odločitve in besede.

Nedelja, 15. 1. Dopoldne bomo še pripravljeni sklepati kompromise, se držati nazaj, tudi marsikaj pogoltniti, ko po 13. uri Luna prestopi v globokega in čustveno intenzivnega škorpijona pa bomo rekli bobu bob in se postavili zase.

Ponedeljek, 16. 1. Dan pretiranih čustvenih reakcij in stresa, najbolj okoli 16. ure, ko bodite previdni v prometu in se izogibajte naglici. Zvečer so možna ljubezenska razočaranja. Čas ni pravi za razčiščevanja in očitke.

Torek, 17. 1. Že zjutraj bomo čutili napetost, črnogledi bomo, utrujeni, zaskrbljeni, hkrati se nam pri dnevnih opravkih lahko marsikaj zapleta, ker se Merkur ustavlja. Proti koncu dneva prihaja več optimizma in energije.

Sreda, 18. 1. Merkur se končno obrača nazaj v direktno gibanje, kljub temu pa še nekaj dni počakajte z začenjanjem česarkoli na novo. Zjutraj bomo borbeno razpoloženi. Ni se vredno prepirati za svoj prav.