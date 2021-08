Kažipot planetov: Edino opozorilo ta teden je, da v četrtek ne pretiravajte z ničimer

Petek, 13. avgust

Prijeten dan z Luno v harmonični tehtnici. Usmerjeni bomo v odnose in čaka nas lahko prijeten večer, poln presenečenj, če bomo okoli 17. ure le popustili, spustili in ne želeli, da je za vsako ceno vse po naše.

Sobota, 14. avgust

Intenziven in energičen dan z Luno v škorpijonu, ki ga lahko izkoristite za športne podvige ali strasti v spalnici. Okoli 18. ure bodite previdni, saj vas čakajo ovire, ki pa jih boste zvečer zlahka obšli z voljo in odločnostjo.

Nedelja, 15. avgust

Zadovoljni boste, saj se bo vse odvijalo v pravo smer. Tudi manjše prilagajanje okoli 17. ure vas ne bo spravilo s tira in zastavljali si boste načrte za prihodnost. Zvečer boste odločni in ne boste popuščali.

Ponedeljek, 16. avgust

Venera vstopi v tehtnico in začeli boste hrepeneti po partnerstvu. Danes zvečer kljub temu ni pravi čas za pogovore in dogovore, saj vas partner ne bo razumel. Pozno zvečer pazite na cesti in pri športu.

Torek, 17. avgust

Optimističen dan, ko boste težko zdržali v pisarni in komaj čakali, da pobegnete novim dogodivščinam naproti. Zvečer lahko pretiravate z alkoholom, kar odsvetujemo, saj vas bo vodilo v težave.

Sreda, 18. avgust

Hitri, zgovorni in odločni boste, a pri poslovnih dogovorih pazite, da ne obljubite česa prehitro, zasebno pa, da ne užalite bližnjih s kakšno svojo pripombo. Opoldne s partnerjem ne bosta na istem bregu.

Četrtek, 19. avgust

Pretiravali boste v vseh pogledih. Držite se nazaj pri hrani in pijači, omejite svoj ego in pričakovanja, sicer boste razočarani in padli na realna tla. Jutro bo hitro in aktivno, večer pa romantičen in sanjav.

Še en prijeten počitniški teden, ki ga bi bilo dobro prebiti na dopustu, če boste v službi, pa lahko najbolj aktivni del meseca do polne lune izkoristite za napredovanje in uresničevanje svojih ciljev. Venera v ponedeljek vstopi v tehtnico in prinaša več harmonije v odnose.V sredo se Merkur poveže z Marsom. Imeli bomo kup novih idej, misli in jezik nam bodo tekli kot namazani in marsikaj se lahko dogovorimo, pogovorimo, pojasnimo, prepričamo koga v svoj prav … Aspekt prav tako spodbuja družabno življenje, tako da se lahko selimo z ene zabave na drugo in spoznavamo nove ljudi. Edino opozorilo ta teden je, da v četrtek ne pretiravajte z ničimer. Sonce je namreč v opoziciji z Jupitrom in lahko si boste zastavili nerealne in neuresničljive načrte, pretiravali, preveč pili, jedli, zapravljali.Ključ do uspeha je torej v tem času zmernost in realna ocena svojih zmožnosti. Prav tako se izogibajte težnji, da bi gledali navzdol na druge in se ponašali z večvrednostnim kompleksom.