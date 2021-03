Kažipot planetov: Držali se boste doma, nikamor se vam ne bo ljubilo

Petek, x. x. Petek, 19. 3.

Brez moči boste, a zato nič manj bojeviti pri zavzemanju za svoj prav. Jezik vam bo tekel kot namazan in mimogrede lahko koga užalite. Vseeno se raje zadržite, predvsem okoli 19. ure, ko boste bolj vzkipljivi.

Luna v živahnih dvojčkih bo prinesla brezskrbno soboto, v večernih urah pa dobre novice, presenečenja, prijetno druženje. Pazite le pri alkoholu in opojnih snoveh, saj vas lahko spravijo v težave.

Nedelja, 21. 3.

Dopoldne boste iskali družbo, popoldne pa vam bo družina povsem dovolj. Luna namreč prestopi iz dvojčkov v raka in med 13. in 15. uro prinaša nekaj trenj v odnosih. Kljub temu bo dan spodbuden tudi za delo.

Ponedeljek, 22. 3.

Držali se boste doma, nikamor se vam ne bo ljubilo, iskali boste svoj mir in varno zavetje. Zjutraj opravite vse sestanke in odgovorite na mejle. Pokličite prijateljico za tolažbo in ji zaupajte svoje skrbi.

Torek, 23. 3.

Izogibajte se sporom in vztrajanju pri svojem. Merkur in Mars bosta v kvadratu in ne boste se mogli zadržati, zato si lahko po nepotrebnem skočite s kom v lase. Zvečer si vzemite čas za partnerja in strasti.

Sreda, 24. 3.

Prijeten dan z Luno v levu. Dovolj energije in samozavesti bomo imeli za vse, le okoli 14. ure pazite na cesti, saj je povečana možnost nezgod. Popoldanske ovire boste premagali z vztrajnostjo, če ne boste obupali.

Četrtek, 25. 3.

Še en prijeten in energičen dan, ko se boste dobro počutili v svoji koži. Le okoli 14. ure ne pretiravajte z nakupi, govoricami, hrano in pijačo, užitki … Ne letite previsoko, da ne boste padli na realna tla.

Sobotni premik Sonca v ovna oz. spomladansko enakonočje in nedeljski vstop Venera v ovna naznanjata nov astrološki ciklus, nov začetek, prinašata nam svežo energijo, predvsem pa več odločnosti, poguma, usmerjenosti k ciljem, tudi v odnosih. Vse, pri čemer smo zadnje tedne še omahovali, bo končno steklo z mrtve točke. Pasivnost pa bo zamenjala akcija, tudi v ljubezni, saj bomo imeli več moči.Merkur bo sicer še vedno v ribah, tako nas bodo vodili ideali in hrepenenja ter ne bomo najbolj realni. Kljub temu se nam lahko v nedeljo utrne kakšna odlična ideja, kako rešiti situacijo, v kateri smo, Mars in Saturn pa nam bosta dala vzdržljivost pri vseh projektih, ki zahtevajo od nas tek na dolge proge. Velja le opozorilo, da v torek dvakrat premislite, preden kaj rečete, saj se lahko zapletete v nepotrebne spore, pri katerih niti ni nujno, da boste imeli res prav.