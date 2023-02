Kažipot planetov: dobro je, če se posvetimo tudi ljubezni

Teden bi najbolje opisali, če bi rekli, da bomo v leru. Do četrtka ni pomembnejših aspektov, dva počasna planeta, Saturn in Pluton, pa sta na zadnjih stopinjah vodnarja in kozoroga, kar kaže, da smo tik pred začetkom novega ciklusa in spremembami. Soncu v ležernih, pasivnih, počasnih ribah se v četrtek tam pridruži še Merkur.

Najboljši dan tedna, ko lahko opravimo veliko dela, smo optimistični, nam gre – tudi finančno – vse gladko od rok, dobro pa je, če se posvetimo tudi ljubezni. Pojdite na zmenek in razvajanje s partnerjem.

Do 2. 3. bomo še napredno in vizionarsko razmišljali, nato pa smo lahko sočutni, razumevajoči, intuitivni, več govorimo o svojih čustvih in se ne odločamo preveč z razumom, toda hkrati smo tudi lenobni, zmedeni, odzemljeni, naivni, neodločni. Čas je za umetniško ustvarjanje, počitek, ukvarjanje z duhovnostjo, obrat navznoter, ne pa za doseganje konkretnih ciljev in fizično delo.

Še najbolj zbrani in natančni bomo v četrtek, ko se Merkur poveže s Saturnom. Ta dan pa izkoristite tudi za ljubezen in finančne transakcije. Razvajajte se in si privoščite kaj lepega.

Petek, x. x. Petek, 24. 2. Luna že zjutraj vstopi v stabilnega in realnega bika. Lotite se dela, a si privoščite tudi užitke za dušo. Lahko se odpravite po nakupih ali si privoščite razvajanje v spaju. Dan je primeren za finančne transakcije.

Sobota, 25. 2. Rutinski dan, ki se lahko okoli 13. ure obrne na glavo. Načrti se bodo spremenili, pričakujete lahko nepredvidene dogodke. Umirite živčnost, saj povečan stres lahko vodi v nepotrebne nezgode. Tudi na cesti.

Nedelja, 26. 2. Do malce pred 17. uro bo Luna še v prizemljenem biku, nato vstopi v dvojčke in življenje se bo začelo hitreje odvijati. Okoli 14. ure nas lahko bremenijo skrbi ali izvemo slabe novice. Stisnite zobe, minilo bo.

Ponedeljek, 27. 2. Luna v dvojčkih bo spodbujala lahkotnost, željo po druženju in komunikaciji. Že zjutraj se ugodno poveže z Venero in Jupitrom, zato se srečajte s simpatijo, pojdite po nakupih, k frizerju, užijte življenje.

Torek, 28. 2. Okoli 16. ure bomo zmedeni in zasanjeni. Ne odločajte se o pomembnih zadevah, ničesar ne podpisujte, ne bodite naivni. Zvečer bomo veliko bolj prizemljeni in realni, zato je takrat boljši čas za delo.