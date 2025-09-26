Kažipot planetov: Device in ribe na novi poti, vsi pa si lahko oddahnemo (Suzy)

Planetarne energije se bodo po zadnjem nizu mrkov letos počasi umirile in naša življenja z njimi. Spremembe so predvsem device in ribe postavile na novo pot, kam ta vodi, se bo pokazalo v prihodnjih mesecih. Predvsem si lahko oddahnemo, saj nas bo manj premetavalo na vse konce in kraje kot pretekle tedne.

Petek, 26. 9. Vse do večera bomo čustveno intenzivni in odločni. Zjutraj nas lahko spremljata sreča in optimizem. Zvečer bo čas za delo, saj lahko zbrano in vztrajno veliko opravimo. Lotite se lahko tudi kakega hobija.

Sobota, 27. 9. Prijeten dan z Luno v strelcu bo kar vabil, naj se kam odpravimo. Iskali bomo zanimive pustolovščine in dobro družbo. Zjutraj bomo energični. Če bomo zvečer preveč pričakovali, smo lahko razočarani.

Nedelja, 28. 9. Še en optimističen dan, ki ga barva strelčevska energija. Ne ostajajte doma. Družite se! Najbolj komunikativni in radovedni bomo dopoldne. Povabite prijatelje na brunch ali skupni izlet po Sloveniji.

Čaka nas razmeroma miren in prijeten teden brez večjih aspektov med planeti. Namenjen naj bo rutinskim opravilom, opravkom in počitku. Lovili bomo ravnovesje med uveljavljenjem svoje volje in prilagajanjem drugim, saj sta Sonce in Merkur v diplomatski tehtnici, Mars pa v intenzivnem škorpijonu. V ljubezenskih odnosih bomo sicer rahlo zadržani in previdni, saj je Venera v devici. Če želite koga osvojiti, mu raje, kot da bi kupovali draga darila, pomagajte pripravljati ozimnico. Škorpijonsko globino in zagnanost izkoristite za začenjanje tistih novih projektov, ki se jih boste strastno lotevali.

Nedelja, 29. 9. Zjutraj nas bodo pričakale skrbi in slabe novice. Vstali bomo s cmokom v želodcu.

Do 13. ure bomo počasni, pasivni, čustveni, naivni in lahko delamo napake. Šele pozneje bomo realno pogledali na dogodke.

Torek, 30. 9. Luna bo v kozorogu, tako bomo ambiciozni in usmerjeni na poslovno področje. Najlepši del dneva bo čas okoli 14. ure, ko se odpravite na zmenek, nakupujte oblačila in kozmetiko ali se lotite finančnih investicij.

Sreda, 1. 10. Odsvetujemo nakupovanje in finančne transakcije, saj lahko pretiravate in nimate prave mere, še najbolj zjutraj. Popoldne bomo bolj prizemljeni in resni. Lahko se lotimo službenih zaostankov.