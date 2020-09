Kažipot planetov: Čustven dan z Luno v raku

Petek, x. x.

Petek, 11. 9.

Danes bodite posebno previdni, Sonce v opoziciji z Neptunom lahko prinese brezvoljnost, lenobo, čustveno preobčutljivost, a tudi večje število okužb. Največ energije za delo in šport bomo imeli sicer zjutraj.

Sobota, 12. 9.

Čustven dan z Luno v raku, najbolje bo, da ga preživite v družinskem krogu. Kljub temu lahko zvečer pretiravanje skali odnose in smo razočarani ali se preobčutljivo odzovemo. Večer je primeren za duhovnost.

Nedelja, 13. 9.

Zjutraj bomo naleteli na ovire in se vse dopoldne prepirali zaradi njih, saj je Luna najprej v opoziciji s Saturnom, nato pa v kvadratu z Marsom. Šele popoldne sledi olajšanje, po 17. uri Luna vstopi v leva.

Ponedeljek, 14. 9.

Moč, volja, zagrizenost, strast bodo teme dneva. Zjutraj so v zraku prijetne ljubezenske iskrice, nato pa se bo energija spremenila in Uran nam lahko prinese šoke, stres in hitre preobrate. Popoldne pa bo spet lepo.

Torek, 15. 9.

Naporen dan za odnose, saj sta Venera in Uran v kvadratu, kar prinaša razdor, upornost in impulzivnost. Ker smo pred mlajem, bomo želeli prekiniti vse, kar nas spravlja ob pamet. Umirite se!

Sreda, 16. 9.

Luna v devici nas bo spodbujala k delu, a ker smo pred mlajem, nam bo manjkalo energije za to. Okoli 13. ure lahko najdemo neko rešitev ali prejmemo spodbudne novice. Zvečer se posvetite družini in počivajte.

Četrtek, 17.9.

Vztrajajte pri stabilnih in gotovih projektih ter ne pustite, da vam nekdo prodaja meglo. Kljub mlaju lahko danes naredite korak naprej in se lotite nečesa novega. Ne govorite preveč, raje poprimite za delo!

Na družbeni ravni pa bo več upornosti in boja za v preteklosti pridobljene pravice, a tudi omejitev in frustracij, ki bodo netile še več nepotrpežljivosti in impulzivnosti. Mlaj v devici sicer kaže, da bomo z delom, trudom, prizadevnostjo, uresničevanjem konkretnih ciljev lažje prenašali zunanje ovire in trenja ter napredovali. Pri tem moramo biti v petek previdni, saj nas lahko želi nekdo ogoljufati in zavesti, v ponedeljek in četrtek pa bomo imeli dovolj volje, moči in vztrajnosti za službene in druge projekte.V torek nam lahko odnese pokrovko v odnosih, saj nečesa ne bomo mogli več prenašati. Kljub temu ni pametno podirati vseh mostov za sabo, saj lahko to pozneje obžalujemo. V četrtek pa omejimo pričakovanja in ne opravljajmo, saj se lahko vsakršno pretiravanje obrne proti nam.