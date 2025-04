Kažipot planetov: Dan Merkurjevega obrata, ko lahko pričakujete zaplete v komunikaciji, prometu ... (Suzy)

Ves teden velja še počakati z začenjanjem novega in sprejemanjem pomembnih odločitev, čeprav boste že precej neučakani po daljšem obdobju čakanja, da stvari spet stečejo. Merkur se v torek obrača v direktno gibanje, a kljub temu potrpite še nekaj dni, da se premakne z mesta, še bolje do srede drugega tedna, ko iz sanjavih in odzemljenih rib vstopi v ovna.

Petek, 4. 4. Čeprav bo Luna v raku in si boste želeli domov k družini, se danes splača vztrajati in dokončati delo, saj boste nepremagljivi in natančni ter lahko pripeljete zastale projekte daleč naprej.

Sobota, 5. 4. Čustveni bomo in občutljivi. Preživite dan v družinskem krogu in s tesnimi prijatelji. Zvečer bomo imeli ogromno energije. Uravnajte jo s športom, delom ali pospravljanjem, sicer boste težko zaspali.

Nedelja, 6. 4. Luna bo v odločnem in samozavestnem levu, spremljala vas bosta sreča in navdušenje. Odpravite se na potep z družino in prijatelji, ne pozabite pa si vzeti časa tudi za partnerja. V spalnici bo vroče.

Če morate vseeno kaj nujnega opraviti, petek in vikend ne bosta slaba. Najprej nam ne bo manjkalo discipline, predanosti in prilagodljivosti, tako lahko uspešno nadaljujemo že odprte projekte, posebno tiste, ki zahtevajo maratonsko vztrajnost in trud. Nedelja lahko prinese spodbudno ljubezensko dogajanje ter srečo, dobrovoljnost, upanje, optimizem in željo po pustolovščinah, zato ne ostajajte doma. V ponedeljek naj vas ne prestraši partnerjev odmik. Ohladitev je le začasna, že v torek vas bo spet prijetno presenetil.

Ponedeljek, 7. 4. Naj vas ne skrbi partnerjev odmik, saj ne bo nič resnega. Raje usmerite energijo na poslovno področje, kjer lahko do 16. ure res veliko uspešno opravite, tudi nujne finančne transakcije.

Torek, 8. 4. Dan Merkurjevega obrata, ko lahko pričakujete zaplete v komunikaciji, prometu, pri trgovanju, na potovanju … Ohranite mirne živce in se raje osredotočite na srčne zadeve. Simpatija vas lahko preseneti.

Sreda, 9. 4. Luna bo ves dan v pridni, organizirani devici, a ne dela pomembnejših aspektov, hkrati Merkur še stoji na mestu, tako se posvetite rutinskim opravilom, pospravljanju, ne začen­jajte ničesar novega.