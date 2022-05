Kažipot planetov: Čas ni primeren za sprejemanje odločitev, nove začetke ...

Merkur je retrograden, Jupiter v ovnu, v ponedeljek pa nas čaka še lunin mrk. Vsi ti premiki pomenijo, da se bo marsikaj spreminjalo in obračalo po svoje, čas pa ni primeren za sprejemanje odločitev, podpisovanje pogodb, nove začetke. Najbolj nestabilno obdobje bo to za dvojčke, device, škorpijone, bike, vodnarje in leve.

Petek, 13. 5. Prijeten in harmoničen dan z Luno v tehtnici, brez večjih aspektov, tako ni čas za pomembnejša opravila. Raje hitro končajte delo in se odpravite kam s partnerjem ter se mu romantično posvetite.

Sobota, 14. 5. Dopoldne bomo trmasti, a na počasnih obratih, opoldne pa Luna vstopi v devico in začne spodbujati pridnost, vztrajnost, trud. Če ste doma, je to čas za pomladansko čiščenje stanovanja in hišna opravila.

Sicer tako mrk kot vplivi tedna kažejo, da nas bodo po eni strani bremenili strahovi, težave, ovire, po drugi pa bomo imeli veliko navdiha, želeli si bomo ohranjati svetlo vizijo prihodnosti, z upanjem bomo čakali spremembe. Umetniki in pisatelji naj izkoristijo Neptunovo kreativno spodbudo.

Nedelja, 15. 5. Naporen dan. Ne samo da bomo pred mrkom čutili pritisk, lahko smo kljub vikendu preobremenjeni, črnogledi, zaskrbljeni, ovirani. Sredi dneva se bodo načrti spreminjali. Odmaknite se v duhovnost in mir.

Ponedeljek, 16. 5. Lunin mrk bo po eni strani budil novo upanje, ustvarjalnost, navdih, po drugi pa prinaša tudi skrbi in strahove. Poskusite se osredotočiti na pozitivno in ne pustite, da vas Saturn povleče na dno. Spočijte si!

Če morate kljub retrogradnemu Merkurju kaj nujnega kupiti, podpisati, se kam odpraviti, pa je za to najboljši četrtek, ko bomo imeli veliko moči in se bo Jupiter ugodno povezal z njim, kar pomeni, da lahko kljub nesporazumom in zapletom pričakujemo dobre rezultate.

Torek, 17. 5. Spodbuden in optimističen dan z Luno v strelcu, ko vas bo vleklo v naravo, svet, med ljudi. Zvečer je čas za romantiko. Povabite simpatijo na pijačo ali presenetite partnerja s kakšnim ljubečim presenečenjem.

Sreda, 18. 5. Zdelo se nam bo, da se vrtimo na mestu oz. se ne moremo premakniti naprej. Veliko bo drame, vznemirjenja, čustvenega pretiravanja in občutljivosti. Zavedajte se, da stvari niso tako grozne, kot se zdijo.